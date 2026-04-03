Falleció este 3 de mayo Lorena Isabel Hernández Bassa, de 34 años y natural de Guantánamo, una de las 48 personas lesionadas en el accidente masivo ocurrido en la Autopista Nacional, informaron autoridades sanitarias de Cienfuegos.

La doctora Ling Denisse Santeiro Pérez, directora del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguia Lima, precisó que se mantienen tres pacientes reportados de graves y uno crítico, todos estables.

El doctor Ian González Ramos, director del Hospital Pediátrico Paquito González Cueto, explicó que los menores accidentados muestran una evolución favorable. Los dos casos evaluados en Villa Clara no presentan complicaciones. La menor que recibe cuidados en Terapia Intensiva por una hemorragia subaracnoidea se mantiene con estado clínico estable.

Las autoridades ofrecieron condolencias a familiares y amigos de la joven guantanamera fallecida.

Tomado de Cubadebate

(Visitado 12 veces, 12 visitas hoy)

Marcar Favorito