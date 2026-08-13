La Federación cubana de Béisbol acaba de anunciar que los peloteros convocados para la preselección a la Copa Mundial Sub23 en Nicaragua se concentrará desde este día 14 en Cienfuegos y La Habana con el objetivo de realizar la última parte de su preparación y la integración del equipo nacional.

Las Tunas tiene en ese grupo a tres atletas ;

el jardinero Yassel Izaguirre, así como los infilders Jean Lucas Baldoquín y Norge Torres , junto al mánager de los Leñadores Abeisy Pantoja Pantoja que aparece en el colectivo técnico que encabeza Guillermo Carmona.

En el equipo Sub23 destacan hombres como los jugadores de cuadro Rafael Alvarez (CAM), Leonardo Alarcón (GRA) y Carlos Nieto (LHA), los jardineros Hanyelo Videt (MTZ), Osman Antonio Caruncho (VCL) y Maikol Barroso (MAY ), junto a los lanzadores Fher Cejas (HAB), Alberto Hechevarria (IJV), Silvio Iturralde (MAT), Kevin Hernández y Yosney García (MAT), Alexander Vargas (CFG) y Riquelmi Odelin (CAM).

La Copa Mundial Sub23 se jugará del 6 al 15 , con 12 selecciones divididas en dos grupos.

El estadio Nacional Soberanía, de Managua; el Roberto Clemente, de Masaya, y el Rigoberto López Pérez, de León, serán los escenarios del evento.

Cuba forma parte del Grupo B junto a Gran Bretaña, Japón, Corea del Sur, Sudáfrica y Venezuela, mientras en el A lo harán Australia, República Checa, Panamá, Puerto Rico, China Taipéi y Nicaragua como anfitriona.

Los tres primeros de cada llave avanzan a la super ronda y ahí se define el podio del campeonato.

FOTOS: ARCHIVO e Internet

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