La Unión Eléctrica comunicó este jueves en la red social Facebook el fallecimiento del liniero Edisvey Rolando Pérez Rodríguez, de 32 años, ocurrido en horas de la mañana durante labores de mantenimiento en la capital.

“Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo del liniero Edisvey Rolando Pérez Rodríguez, de 32 años de edad, fallecido en la mañana de este jueves en un accidente laboral durante las acciones de mantenimiento que realiza la brigada de la empresa eléctrica de Sancti Spíritus en la Capital”, expresó la entidad en su mensaje.

La empresa estatal señaló previamente que brigadas especializadas continúan trabajando en municipios de La Habana para restablecer la vitalidad del Sistema Eléctrico Nacional y mejorar las condiciones de la red.

Según la Unión Eléctrica, se ejecutan acciones en transformadores, subestaciones y circuitos de distribución con el objetivo de garantizar estabilidad en el servicio y reducir interrupciones.

El Ministerio de Energía y Minas precisó también que los trabajos incluyen mantenimiento preventivo, sustitución de equipos deteriorados y ajustes técnicos en líneas de transmisión.

La Empresa Eléctrica de La Habana indicó que se priorizan instalaciones de salud, sistemas de abasto de agua y otros servicios vitales para la población.

Autoridades confirmaron que el proceso de recuperación se realiza de manera gradual, en correspondencia con las condiciones del Sistema Eléctrico Nacional, y se mantendrá la información a través de los canales oficiales.

La calidad de los linieros en Cuba reposa en el compromiso y el desempeño laboral que los distingue, pues cada jornada arriesgan sus vidas para garantizar que la población disponga de un servicio eléctrico estable y seguro.

Su entrega cotidiana constituye un pilar esencial en la fortaleza del sistema energético nacional.

Tomado de la ACN

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