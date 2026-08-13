El secretario de Estado Marco Rubio anunció este jueves su prácticamente semanal ronda de medidas anticubanas, esta vez dirigidas a los sectores financiero, minero-metalúrgico y energético cubanos.

En su declarado propósito de asfixiar a la economía y castigar colectivamente al pueblo cubano, el señor Rubio designó como entidades que deben ser represaliadas en sus relaciones con el mundo a:

BANCO EXTERIOR DE CUBA, un banco de propiedad estatal de Cuba que se especializa en banca empresarial, financiación de comercio exterior y transacciones internacionales.

EMPRESA DE SERVICIOS COMANDANTE RENÉ RAMOS LATOUR (NICAROTEC), una entidad de propiedad estatal cubana, empresa que realiza servicios industriales y técnicos que proporciona apoyo geológico y minero al sector cubano del níquel.

EMPRESA IMPORTADORA Y ABASTECEDORA DEL NÍQUEL (CEXNI), una empresa de comercio exterior y logística que importa y suministra materias primas especializadas, maquinaria y equipos para la industria cubana del níquel y el cobalto.

EMPRESA IMPORTADORA DE ABASTECIMIENTO PARA EL PETRÓLEO (ABAPET), una subsidiaria de CUPET que participa principalmente en actividades de apoyo de licitaciones para CUPET, y ha importado específicamente equipos tecnológicos, piezas sueltas, herramientas especializadas e insumos industriales necesarios para sostener el sector energético de Cuba.

COMERCIAL CUPET S.A. una entidad cubana de propiedad estatal que representa a CUPET en negociaciones y empresas conjuntas con entidades extranjeras.

El listado de este jueves también incluye a un nieto del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Tomado de Cubadebate

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