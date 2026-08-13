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Marco Rubio firma su ronda semanal de medidas contra Cuba

Marco Rubio firma su ronda semanal de medidas contra Cuba

El secretario de Estado Marco Rubio anunció este jueves su prácticamente semanal ronda de medidas anticubanas, esta vez dirigidas a los sectores financiero, minero-metalúrgico y energético cubanos.

En su declarado propósito de asfixiar a la economía  y castigar colectivamente al pueblo cubano, el señor Rubio designó como entidades que deben ser represaliadas en sus relaciones con el mundo a:

BANCO EXTERIOR DE CUBA, un banco de propiedad estatal de Cuba que se especializa en banca empresarial, financiación de comercio exterior y transacciones internacionales.

EMPRESA DE SERVICIOS COMANDANTE RENÉ RAMOS LATOUR (NICAROTEC), una entidad de propiedad estatal cubana, empresa que realiza servicios industriales y técnicos que proporciona apoyo geológico y minero al sector cubano del níquel.

EMPRESA IMPORTADORA Y ABASTECEDORA DEL NÍQUEL (CEXNI), una empresa de comercio exterior y logística que importa y suministra materias primas especializadas, maquinaria y equipos para la industria cubana del níquel y el cobalto.

EMPRESA IMPORTADORA DE ABASTECIMIENTO PARA EL PETRÓLEO (ABAPET), una subsidiaria de CUPET que participa principalmente en actividades de apoyo de licitaciones para CUPET, y ha importado específicamente equipos tecnológicos, piezas sueltas, herramientas especializadas e insumos industriales necesarios para sostener el sector energético de Cuba.

COMERCIAL CUPET S.A. una entidad cubana de propiedad estatal que representa a CUPET en negociaciones y empresas conjuntas con entidades extranjeras.

El listado de este jueves también incluye a un nieto del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Tomado de Cubadebate

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Cubadebate

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