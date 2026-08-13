Estados Unidos lanzó este jueves un videojuego que gira en torno a la deportación de inmigrantes indocumentados, una acción que desató críticas de grupos de derechos humanos en un contexto en el que Trump intensifica y busca normalizar su programa de detenciones y deportaciones masivas de migrantes.

El juego, accesible en la página web oficial de la Casa Blanca, está inspirado en el clásico juego Snake y adopta sus gráficos retro. El jugador debe guiar a un personaje que representa a Tom Homan, principal asesor de inmigración del presidente estadounidense, para reunir a la mayor cantidad posible de personas que hayan cruzado el Río Grande en la frontera con México, y deportarlas.

Un segundo juego publicado este mismo jueves por la Casa Blanca titulado «Protege la frontera de la horda que se avecina», basado en los principios del famoso juego Tetris, consiste en construir un muro en la frontera con México, un proyecto promovido por Trump

Las publicaciones provocaron críticas severas por parte de colectivos sociales y defensores de migrantes que denunciaron la banalización de las políticas de persecución y control migratorio, rodeadas de violaciones de derechos humanos y civiles, violencia y muertes a manos de agentes federales o en centros de detención del ICE.

«Me da asco. Llevan años jugando con la vida de la gente y ahora hacen un videojuego con sus acciones», declaró a la agencia AFP Amérika García Grewal, codirectora de la ONG Frontera Federation, con sede en Texas. La activista agregó que «quienes lo diseñaron han perdido de vista lo que significa ser humano y preocuparse por los demás».

Justificación oficial y antecedentes recientes

Frente a estas reacciones, la Casa Blanca defendió la iniciativa. La administración afirmó en un comunicado enviado a la AFP que el videojuego «resalta aún más el contraste entre una cultura ‘divertida’ y ‘del éxito’ y la oscura visión socialista que tienen los demócratas para Estados Unidos».

En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó recientemente un video que muestra la deportación de inmigrantes haitianos esposados, después de que Washington revocara un estatuto que les permitía permanecer legalmente en el país.

El video, acompañado de música de fondo, fue considerado degradante y racista por los opositores a Trump, mientras que el DHS afirmó haber arrestado a una cifra récord de casi 51.000 inmigrantes indocumentados en agosto.

Toda esta dinámica responde a la estrategia de comunicación de la Casa Blanca, la cual emplea abiertamente el principio del trolling en las redes sociales, que consiste en difundir contenido provocador para generar indignación y lograr un efecto viral.

Tomado de TeleSur

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