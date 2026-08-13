El vicepresidente de Estados Unidos J. D. Vance declaró este jueves que no llamaría “una guerra” a la operación militar entre EE.UU. e Irán, a pesar del estallido de hostilidades registrado esta semana. “No lo llamaría una guerra. En este momento no hay tiroteos activos. Reconozco que ha habido lugares donde esto ha rebrotado”, dijo durante la rueda de prensa.
Los ataques militares cruzados de esta semana representaron el mayor brote de combates en semanas, tras un mes de relativa calma. El martes, el ejército estadounidense llevó a cabo aproximadamente 100 ataques contra objetivos iraníes en lo que describió como una represalia por las amenazas en el estrecho de Ormuz.
Vance afirmó que, en última instancia, dependía de Irán cuándo cesarían por completo los combates.
“Me están haciendo una pregunta como ¿cuándo dejarán los iraníes de disparar contra los barcos?”, señaló. “Creo que la realidad es que no sé la respuesta a esa pregunta. Tendrían que preguntárselo a los iraníes”.
Añadió que EE.UU. no dependería de que “los iraníes se comporten de manera responsable o negocien de buena fe; lo que vamos a hacer es utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para garantizar que el pueblo estadounidense, primero, nunca tenga que lidiar con la amenaza de un programa nuclear iraní y, segundo, que los mercados energéticos mundiales estén debidamente abastecidos”.
El vicepresidente estadounidense también dijo ser “extremadamente escéptico”‚ respecto a los informes de funcionarios iraníes que afirman que un ataque con misiles estadounidense mató al menos a cuatro civiles en una vivienda en el sur de Irán donde se celebraba una boda.
“Diré que los medios estatales iraníes no han sido muy precisos al narrar lo sucedido en el conflicto hasta ahora, por lo que soy extremadamente escéptico al respecto”, declaró Vance. “Lo que puedo decir con un 100% de certeza es que, a diferencia del CGRRI [Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica], Estados Unidos nunca ataca a civiles en combate”.
Señaló que había sido informado sobre el incidente y que había una investigación en curso.
“Nunca haremos eso”, afirmó con respecto al ataque deliberado contra civiles. “Nunca lo hemos hecho y, desafortunadamente, resulta evidente que a veces suceden cosas, pero en este caso particular no creo que tengamos información en un sentido u otro”.
Vance también se refirió a un informe de NBC News que señala que ciberataques procedentes de Irán han tenido como objetivo infraestructuras de EE.UU.
“Lo que diría es que nos sentimos bastante seguros de que la patria está a salvo”, afirmó Vance. “También estamos bastante seguros de que los iraníes van a intentar hacer muchas cosas para las que no tienen capacidad, y el pueblo estadounidense debe saber que su gobierno está obsesivamente enfocado tanto en anticipar cualquier posible ciberamenaza como en responder de manera adecuada y garantizar que no ocurran”.
Añadió que estaría “mucho más preocupado por los ciberataques de otros actores”.
NBC News informó el miércoles que piratas informáticos iraníes han atacado sistemas de agua, telecomunicaciones, energía y otras infraestructuras de EE.UU.
Los intentos de ataque no han tenido éxito, según dijeron fuentes al medio, y se han centrado en sistemas automatizados conectados a internet.
Tomado de Cubadebate