Según publicó la agencia oficial SANA, el diplomático precisó durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada al expediente químico sirio, que el proceso se desarrolla bajo los procedimientos de verificación de la Secretaría Técnica de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

Olabi calificó el comienzo de las operaciones como un “momento histórico” y señaló que constituye la primera destrucción de este tipo desde la caída del antiguo gobierno y la primera de municiones químicas realizada en territorio sirio desde 2014.

Según el representante, la cooperación entre Damasco y la OPAQ refleja un cambio en la manera de abordar este expediente y el compromiso de las actuales autoridades con sus obligaciones internacionales.

El diplomático sostuvo que el objetivo es eliminar los riesgos derivados de los remanentes de armas químicas y evitar que esos materiales puedan caer en manos indebidas.

Olabi advirtió, sin embargo, que los ataques israelíes contra territorio sirio han obstaculizado las operaciones de búsqueda y destrucción y, en determinadas etapas, provocaron su suspensión total.

Indicó que esas acciones pusieron en riesgo tanto a los equipos nacionales como a los inspectores internacionales y a las instalaciones que debían ser aseguradas.

El representante sirio pidió a la comunidad internacional contribuir a crear condiciones de seguridad que permitan continuar las operaciones y completar la eliminación de los remanentes del programa químico heredado del antiguo régimen.

Siria y la OPAQ intensificaron en los últimos meses su cooperación para localizar, verificar, asegurar y destruir materiales y municiones relacionados con el antiguo programa de armas químicas.

Tomado de Prensa Latina

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