El equipo de Las Tunas comienza la Serie Nacional 65 con dos visitas en el Mella a partir del 4 de Octubre fecha de apertura del campeonato cubano de 2026.

De acuerdo con un proyecto de calendario que se hará oficial durante el congresillo técnico, los tuneros reciben en la primera subserie (4 al 7) a los Tigres de Ciego de Ávila y seguidamente (9 al 12) enfrentan a los Gallos de Sancti Spíritus.

De ahí la novena de Abeysi Pantoja toma carretera para jugar en Camagüey (14 al 17) y Ciego de Avila (19 al 22). Después cierran su deuda con los Toros para terminar en el Huela los enfrentamientos con sus acompañantes del grupo C.

El 10 de noviembre inician el último tramo de la etapa clasificatoria con subseries de cinco juegos frente a las escuadras de la llave D. Así las cosas comienzan en Guantánamo (3 al 8 de noviembre), pasan por Santiago (10 al 15 ) para terminar en el Mella frente a Holguín (18-22) y Granma (24-29).

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a los play off y definen el representante de la zona Oriental a la gran final de la Serie 65.

La inauguración oficial será en el estadio «Victoria de Girón » de Matanzas donde los Cocodrilos estrenan su trofeo de campeones frente a los Elefantes de Cienfuegos. La fecha de apertura se completa con los duelos Industriales- Pinar del Río, Artemisa- Piratas de La Isla y Mayabeque- Villa Clara, siempre los primeros jugando como locales.

FOTOS: Archivo

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