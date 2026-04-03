A través de la red social X, el mandatario cubano expuso en su mensaje: “Mis sinceras felicitaciones a la compañera Ariadna Montiel Reyes elegida nueva presidenta de @PartidoMorenaMx en el VIII Congreso Nacional Extraordinario”.

En la propia publicación, el jefe de Estado cubano, agradeció a la líder de la formación política gobernante azteca “las expresiones de solidaridad y respaldo” a Cuba, las cuales calificó de “símbolo de la historia común que nos une”.

Asimismo, Díaz-Canel, también primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) ratificó la voluntad y la disposición de “continuar afianzando las relaciones de amistad y cooperación entre nuestros partidos en beneficio de los dos pueblos”.

Ariadna Montiel, exsecretaria de Bienestar del ejecutivo de Claudia Sheinbaum, había renunciado para poder acceder a la Presidencia de Morena, cargo al que fue elegida este domingo de forma unánime.

En su primer discurso, Montiel afirmó que México es un faro en el mundo, porque defendemos la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos y desde aquí también decimos con mucha claridad: respaldamos el llamado de nuestra presidenta (Claudia Sheinbaum) en Barcelona para poner fin al bloqueo económico al hermano país de Cuba”, expresó.

Al mismo tiempo, sostuvo que el cerco impuesto por Washington “está derivando en una crisis humanitaria sin precedentes”.

“Claramente lo repetimos: nuestra solidaridad siempre estará con el pueblo de Cuba. Nos rige el principio juarista: ‘Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’”, aseveró.

Tomado de Prensa Latina

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