En un proceso de enfriamiento que puede extenderse por alrededor de 30 horas permanece la central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, tras la avería que provocó su salida del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 4:12 de la madrugada de este domingo. Luego de ese período será posible evaluar el salidero detectado en la caldera.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Román Pérez Castañeda, director general de la planta, explicó que el protocolo establecido para este tipo de situaciones exige esperar a que disminuya la temperatura para acceder al área afectada, localizar con exactitud la avería y proceder a su evaluación.

El directivo señaló que, una vez definida la solución correspondiente al tipo de fallo, se movilizan los recursos y trabajadores necesarios para acometer la reparación. Posteriormente se realizan las pruebas requeridas, entre ellas radiografías y ensayos hidráulicos, y si los resultados son favorables se inicia el proceso de arranque de la unidad.

Pérez Castañeda subrayó que, aunque en las últimas semanas la Guiteras ha registrado varias salidas en períodos cortos de tiempo, ello no responde a reparaciones mal ejecutadas. Insistió en que la planta solo se reincorpora al SEN cuando las pruebas previstas arrojan los resultados establecidos y aclaró que las averías recientes han ocurrido en puntos diferentes.

De acuerdo con una información publicada por la Unión Eléctrica en su página en Facebook, cuando ocurrió la avería en la madrugada de este domingo y se efectuó la parada a las 4:12 a.m., el bloque unitario, considerado punta de lanza de la generación térmica en Cuba, aportaba 200 megavatios al sistema.

Inaugurada en 1988 por Fidel Castro, la CTE Antonio Guiteras sobresale como una instalación estratégica para el país debido a su ubicación y capacidad de generación. Asimismo, constituye una industria donde se manifiestan con fuerza los efectos del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra la isla.

Tomado de Cubadebate

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