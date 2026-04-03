Más voces piden hoy en Estados Unidos el fin del bloqueo petrolero a Cuba, una política que, para la presidenta del Caucus Negro del Congreso, Yvette D. Clarke, es «bárbara» y profundiza la crisis humanitaria en la isla.

Más voces piden hoy en Estados Unidos el fin del bloqueo petrolero a Cuba, una política que, para la presidenta del Caucus Negro del Congreso, Yvette D. Clarke, es «bárbara» y profundiza la crisis humanitaria en la isla.

“¡Ya basta! El Caucus Negro del Congreso no se quedará de brazos cruzados permitiendo que esta administración continúe con esta política bárbara que genera un sufrimiento humano inimaginable en Cuba”, expresó Clarke, miembro de la Cámara de Representantes por Nueva York.

La congresista demócrata emitió una carta en la que se dirige al presidente Donald Trump y a su secretario de Estado, Marco Rubio, a quienes exhorta a aliviar la presión económica sobre el país caribeño.

Clarke denunció el impacto de esa política de asfixia de la actual administración contra el pueblo de la nación antillana, que ha provocado “un aumento en las tasas de mortalidad infantil, la amenaza de hambruna y un deterioro en el nivel de vida de civiles cubanos inocentes”.

“Bajo el bloqueo petrolero y el endurecimiento de las sanciones (medidas coercitivas unilaterales) impuestos por esta administración, los cubanos están muriendo”, escribió la legisladora.

Un comunicado de prensa publicado en su página oficial subrayó que el Caucus Negro del Congreso, que desde hace mucho tiempo ha alentado a los Estados Unidos a liderar el escenario mundial en el apoyo a la paz y la justicia, rechazó las políticas draconianas de la administración, las cuales han derivado en la grave situación que enfrenta el pueblo cubano.

“Exigimos que pongan fin al bloqueo petrolero, levanten las sanciones contra Cuba y permitan que el pueblo cubano acceda a los recursos más básicos que necesita para subsistir en la isla”, recalcó Clarke.

La semana pasada el senador demócrata por Arizona Rubén Gallego, alertó por su parte de los intentos de agresión que estaría gestando en Washington contra Cuba.

“Estamos viendo cómo los republicanos fabrican ante nuestros propios ojos una razón para otra guerra de cambio de régimen, esta vez en Cuba”, escribió el legislador en su cuenta de la red social X. Gallego junto a sus colegas de bancada Tim Kaine (Virginia) y Adam Schiff (California) presentó una Resolución sobre los Poderes de Guerra para bloquear el uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en hostilidades contra Cuba.

El uso que el presidente Trump ha hecho del ejército estadounidense para bloquear a Cuba ha creado una crisis humanitaria en la isla y corre el riesgo de derivar en una crisis migratoria masiva, indicó una nota de prensa en su página.

Asimismo, continúa amenazando con una acción militar directa, y reportes recientes indican que se ha ordenado al Comando Sur elaborar planes para una posible acción militar, argumentó el texto, divulgado este jueves.

“Los índices de aprobación del presidente están cayendo en picada, por lo que está inventando un pretexto para invadir y buscando una victoria rápida para proyectar una imagen de dureza. Debemos alzar la voz ahora, antes de que terminemos envueltos en otra guerra interminable”, recalcó.

Los senadores recalcaron que seguirán impulsando resoluciones sobre los poderes de guerra y buscando recabar apoyo bipartidista “para dejar clara nuestra oposición al uso de la fuerza militar contra Irán, Cuba, Venezuela o cualquier otra nación que no represente una amenaza inminente para los Estados Unidos”.

Trump reiteró en su campaña electoral de 2024 que, si ganaba mantendría alejado a Estados Unidos de los conflictos bélicos, incluso el pasado año peleó por ganar el Premio Nobel.

Pero desde que regresó a la Casa Blanca amenazas de expansión e intervencionismo van marcando la pauta de su agenda exterior.

Ahora, pese a tener un frente de batalla abierto en Medio Oriente, con Irán, el siguiente objetivo de la administración Trump parece dirigirse a Cuba.

En el área de Caribe fue desplazado el portaaviones Nimitz, pero, según Trump, no es para tratar de intimidar a la isla.

Tomado de Cuba Sí

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