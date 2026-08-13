El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, participó este lunes en la reunión ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en Nueva York en el marco del 81 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Durante su intervención, el canciller señaló que la principal preocupación de Cuba en el contexto actual es la ofensiva del Gobierno de Estados Unidos para imponer la arcaica Doctrina Monroe en la región, ahora acentuada con nuevos e inaceptables corolarios.

Denunció que Washington utiliza la militarización bajo el pretexto de combatir el narcotráfico como instrumento de dominación; aplica aranceles punitivos contra varios países de la región; promueve iniciativas destinadas a dividirnos; y busca debilitar los mecanismos de concertación e integración construidos durante años.

Rodríguez Parrilla subrayó que la defensa de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz es una prioridad, y denunció el reforzamiento sin precedentes del bloqueo estadounidense contra Cuba, que incluye un cerco energético, sanciones secundarias, una ofensiva mediática y la amenaza de agresión militar.

Consensos regionales

La reunión ministerial, presidida por Uruguay, reunió a cancilleres y viceministros de los 33 Estados miembros de la Celac, así como a Colombia —como presidencia saliente— y Santa Lucía, en representación de la Comunidad del Caribe.

Las delegaciones intercambiaron criterios sobre los desafíos del sistema multilateral y reafirmaron la vigencia de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la solución pacífica de las controversias. Asimismo, destacaron la importancia de preservar a América Latina y el Caribe como Zona de Paz y región libre de armas nucleares.

Los Estados miembros abordaron también el proceso de elección del próximo secretario general de la ONU y aprobaron una declaración en apoyo a que una persona de América Latina y el Caribe ocupe el máximo puesto del organismo mundial.

El diálogo consideró, además, oportunidades para fortalecer la coordinación y actuación conjunta de la Celac en los distintos foros multilaterales, sobre la base del consenso, así como otros asuntos de interés regional.

Al concluir el encuentro, el canciller uruguayo, Omar Lubetkin, destacó el clima constructivo del diálogo y reafirmó el compromiso de la presidencia pro tempore con la unidad, el diálogo y la cooperación entre los países de la región.

Tomado de Cubadebate

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