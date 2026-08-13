El hotel Las Tunas acogió este sábado la Feria de Negocios y Oportunidades, encuentro que celebra el aniversario 230 de la ciudad capital y busca fortalecer los vínculos entre entidades económicas, promover servicios y favorecer la identificación de alianzas comerciales en la provincia.

La cita reunió a empresas estatales, actores económicos no estatales y representantes de diferentes sectores, con el propósito de intercambiar propuestas, mostrar capacidades productivas y explorar posibles encadenamientos que contribuyan al desarrollo económico del territorio.

Durante la jornada, las máximas autoridades de la provincia recorrieron los estands habilitados y conocieron las iniciativas presentadas por las entidades participantes, en un espacio concebido para acercar ofertas, necesidades y oportunidades de cooperación.

La Feria constituye una vía para que los actores económicos den a conocer sus productos y servicios, establezcan contactos con potenciales socios y encuentren alternativas de colaboración dentro del escenario económico actual.

Entre las propuestas expuestas estuvo la de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (Etecsa), que presentó sus soluciones de conectividad y herramientas digitales destinadas a personas naturales y jurídicas, entre ellas el portal corporativo orientado a facilitar la gestión y comunicación con clientes del sector estatal.

También participó Suncar, empresa dedicada a soluciones fotovoltaicas, que mostró sus servicios relacionados con la instalación y comercialización de sistemas de energía solar, además de sus proyecciones de trabajo en la provincia.

Más allá de las ofertas individuales, el encuentro permitió identificar posibilidades de integración entre entidades y fortalecer relaciones comerciales que pueden favorecer la circulación de bienes, servicios y conocimientos en el territorio.

Tomado de Cubadebate

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