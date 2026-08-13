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Las Tunas: Fortalecen espacios para la cooperación y el desarrollo económico

Las Tunas: Fortalecen espacios para la cooperación y el desarrollo económico

El hotel Las Tunas acogió este sábado la Feria de Negocios y Oportunidades, encuentro que celebra el aniversario 230 de la ciudad capital y busca fortalecer los vínculos entre entidades económicas, promover servicios y favorecer la identificación de alianzas comerciales en la provincia.

La cita reunió a empresas estatales, actores económicos no estatales y representantes de diferentes sectores, con el propósito de intercambiar propuestas, mostrar capacidades productivas y explorar posibles encadenamientos que contribuyan al desarrollo económico del territorio.

Durante la jornada, las máximas autoridades de la provincia recorrieron los estands habilitados y conocieron las iniciativas presentadas por las entidades participantes, en un espacio concebido para acercar ofertas, necesidades y oportunidades de cooperación.

La Feria constituye una vía para que los actores económicos den a conocer sus productos y servicios, establezcan contactos con potenciales socios y encuentren alternativas de colaboración dentro del escenario económico actual.

Feria de Negocios y Oportunidades en la provincia de Las Tunas. Foto: Reynaldo López Peña.

Entre las propuestas expuestas estuvo la de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (Etecsa), que presentó sus soluciones de conectividad y herramientas digitales destinadas a personas naturales y jurídicas, entre ellas el portal corporativo orientado a facilitar la gestión y comunicación con clientes del sector estatal.

También participó Suncar, empresa dedicada a soluciones fotovoltaicas, que mostró sus servicios relacionados con la instalación y comercialización de sistemas de energía solar, además de sus proyecciones de trabajo en la provincia.

Más allá de las ofertas individuales, el encuentro permitió identificar posibilidades de integración entre entidades y fortalecer relaciones comerciales que pueden favorecer la circulación de bienes, servicios y conocimientos en el territorio.

Feria de Negocios y Oportunidades en la provincia de Las Tunas. Foto: Reynaldo López Peña.

Tomado de Cubadebate

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