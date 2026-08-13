La Empresa Mecánica Héroes del 26 de Julio (Holmeca) produce tractores Belarus en Holguín en el marco de las transformaciones económicas, políticas y sociales aprobadas en Cuba.

Ramón Pifferrer Martínez, director comercial de la entidad, explicó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que la línea de trabajo constituye una vía idónea para canalizar sus objetivos e insertarse con mayor fluidez en negocios, en el actual contexto de apertura económica encaminado a dinamizar el país.

Añadió que el contrato de trabajo facilita el acceso al mercado en divisa, tanto dentro como fuera del territorio nacional, la concreción de alianzas estratégicas y la diversificación de la cartera de clientes.

El ensamblaje de los tractores Belarus (MTZ) ilustra las habilidades de la fábrica a partir de sus instalaciones y personal calificado, y posiciona a Holmeca como un referente capaz de generar nuevos vínculos comerciales e interés económico.

Juan Cardet Bruzón, jefe del departamento técnico, comentó que el MTZ de 80 caballos de fuerza incorpora algunas modernizaciones y presenta una división en tres partes, mecánica, hidráulica y eléctrica.

El especialista precisó que la empresa tiene en etapa de ensamblaje un total de 24 tractores para su posterior comercialización, como resultado de una producción cooperada con la Empresa Comercial Divep de la provincia y de una capacitación de técnicos de la fábrica en Bielorrusia.

La colaboración entre entidades privadas y estatales, con potenciales socios foráneos, consolida un modelo productivo que aporta empleo, desarrollo local y beneficios sociales.

La entidad pertenece a la industria sideromecánica y se dedica a la fabricación de piezas de repuesto, componentes y otros accesorios con el fin de satisfacer las demandas del sector; asimismo, transita hacia nuevas producciones mediante encadenamientos y colaboraciones con otros actores económicos.

Tomado de la ACN