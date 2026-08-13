Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), intervino este martes en el Festival Mundial de la Juventud en Ekaterimburgo, Rusia, donde expuso la visión de Cuba sobre justicia social, soberanía y protagonismo juvenil.

La dirigente señaló desde su perfil en la red social Facebook que las actuales generaciones de jóvenes constituyen presente y futuro en sus países, y en Cuba son sujetos de derechos y protagonistas estratégicos del desarrollo nacional.

Estévez Echeverría explicó que las políticas públicas hacia los sectores juveniles se conciben de manera colectiva, con participación activa desde el propio proceso de construcción.

Denunció que el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, intensificado desde enero con un cerco energético, provoca escasez de bienes y servicios esenciales, afectando especialmente a niños y jóvenes.

Informó que la expectativa de vida de niños con cáncer descendió de 85 a 65 por ciento y la tasa de mortalidad infantil aumentó de 4,4 por cada mil nacidos en 2018 a 9,9 en 2025.

Añadió que de los 395 fármacos producidos en Cuba, 300 están en falta por dificultades en el acceso a materias primas, lo que afecta la atención a pacientes con enfermedades crónicas.

La dirigente calificó de grotesco que más de siete mil contenedores con alimentos y medicinas permanezcan varados en diferentes países debido a los efectos extraterritoriales del bloqueo.

Subrayó que el principal reto de la juventud cubana es superar el bloqueo con innovación, emprendimiento, ciencia y liderazgo comunitario, y destacó que el primero de septiembre todas las escuelas abrieron sus puertas al nuevo curso escolar.

En su intervención, propuso fortalecer la cooperación internacional en cinco áreas: educación y formación; ciencia e innovación; voluntariado comunitario; comunicación juvenil; y solidaridad internacional, con proyectos concretos y redes permanentes.

La primera secretaria de la UJC agradeció al Festival por dedicar una exposición de murales al líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario, y afirmó que la juventud cubana mantiene vivo su legado.

Concluyó que Cuba no será doblegada y cuenta con su juventud para defender la dignidad y el derecho de los pueblos a decidir su destino.

Tomado de la ACN

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