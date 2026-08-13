Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recibió este lunes en el Palacio de la Revolución al presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, y a la directora de Desarrollo para las Américas de esa organización, Michele Melissa Formonte.

Según precisaron fuentes de Presidencia, Díaz-Canel valoró la visita como un gesto de apoyo al deporte cubano y destacó que ocurre en un momento complejo para el país, lo cual afecta también al movimiento paralímpico.

El mandatario expresó la voluntad política y gubernamental de Cuba para respaldar el deporte paralímpico, por razones de justicia social y principios inclusivos de la Revolución, y afirmó que los atletas paralímpicos nacionales son motivo de orgullo por sus resultados internacionales.

Ratificó la disposición de compartir experiencias con el Comité Paralímpico Internacional y el Comité Paralímpico de las Américas, mediante proyectos conjuntos, bases de entrenamiento y el aporte científico de centros de investigación vinculados al deporte.

Andrew Parsons calificó de honor su presencia en Cuba y resaltó la amistad entre ambos países. Reconoció la trayectoria de la multicampeona paralímpica y mundial Omara Durand Elías, presidenta del Comité Paralímpico Cubano, a quien consideró ejemplo para deportistas, especialmente mujeres.

El presidente del Comité Paralímpico Internacional señaló que la visita incluyó la escuela Solidaridad con Panamá y la pista de entrenamiento de Durand, donde dialogaron sobre programas y eventos para apoyar al movimiento paralímpico cubano.

En el encuentro estuvieron presentes la viceprimera ministra, Inés María Chapman Waugh, y el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), Osvaldo Vento Montiller.

Díaz-Canel reiteró que Cuba seguirá defendiendo la inclusión y el reconocimiento del deporte paralímpico, y subrayó que el país está dispuesto a contribuir con proyectos de desarrollo y cooperación internacional en este ámbito.

Tomado de la ACN

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