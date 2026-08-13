El bloqueo de Estados Unidos, incluso antes de ser reforzado con un cerco energético contra Cuba, es el máximo responsable del aumento de la mortalidad infantil en la isla, denunció este martes un especialista de un centro investigativo.

Así, el bloqueo económico, comercial y financiero hasta 2025 causó un incremento en picada de la mortalidad infantil en Cuba, al pasar de cuatro por cada mil nacidos vivos en 2017, a 9,5 el año pasado, para un incremento del 148 por ciento.

De esa forma, explicó Guillaume Long, investigador principal del Centro de Investigaciones de Política Económica (CEPR), las verdaderas causas de ese crecimiento totalmente inusual.

El índice de Cuba era uno de los más bajos de los países en vías de desarrollo e incluso menor que el de Estados Unidos, y subió a cifras alarmantes, totalmente inusuales para el desarrollo de un país en tiempos de paz, consideró el especialista del CEPR.

De acuerdo con ese indicador cerca, de mil 800 infantes habrían sobrevivido en hospitales de Cuba de no ser por el bloqueo aplicado por Washington en ese periodo, explicó el investigador, quien en su momento ocupó cargos de ministro en Ecuador.

Nosotros logramos demostrar en nuestro análisis que ese incremento es una consecuencia directa del cerco estadounidense, pues tiene que ver con falta de insumos médicos por trabas para su importación que resultan de esa política norteamericana sobre la isla, subrayó.

Analizamos las consecuencias del bloqueo y medidas como la inclusión de Cuba en países supuestamente patrocinadores del terrorismo o la no suspensión de la aplicación del capítulo III de la ley Helms-Burton, subrayó el experto.

Tales elementos significaron un gran problema para Cuba en sus esfuerzos por acceder a financiamientos o para realizar transacciones bancarias para la compra de material necesario para su sistema de salud o el pago de seguros para su transportación marítima, afirmó.

A ello se suma el carácter extraterritorial de las medidas aplicadas en el marco del bloqueo norteamericano, denunció el experto, cuya instituto de investigaciones tiene su sede ahora en esta capital.

Otra afectación directa fue la reducción del mínimo de componentes estadounidenses en equipos que quedarían prohibidos para su exportación a Cuba, al pasar en 2019 del 25 por ciento a solo el 10 por ciento, subrayó.

Se trata de una serie de medidas aplicadas por Estados Unidos que tuvieron un impacto muy negativo para la capacidad del sistema de salud cubano, sobre todo, para importar insumos fundamentales, maquinarias básicas para el sistema de salud.

Todo ello, lastimosamente, ha significado un aumento de forma dramática del índice de mortalidad infantil, constató el especialista en política internacional y Latinoamérica.

Es el único país de América Latina que registró un aumento como ese y nos permite ver así que para nada es un efecto pos-pandemia ni tiene que ver con otros elementos que afectaron a la región en los siete años estudiados, y la información recogida en Cuba de 2023 a 2025.

Long explicó a Prensa Latina que su pesquisa concluyó antes del refuerzo del cerco norteamericano con los órdenes ejecutivas del 29 de enero y del 1 de mayo, referidas al bloqueo energético y la prohibición de nexos comerciales con la isla.

Tomado de Cubadebate

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