El director del sistema de pago del Banco Central de Cuba (BCC), Ian Pedro Carbonell Karell, compareció este martes en la Mesa Redonda para explicar las transformaciones asociadas al sistema financiero-bancario: su implementación, hasta dónde se ha avanzado, cuáles son las experiencias que ya se van acumulando y qué puede implicar para el sistema bancario y financiero cubano el conjunto de medidas que se están aplicando.

Carbonell Karell señaló que una de las principales preocupaciones de toda la población ante las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente es cómo esas transformaciones se van a traducir o van a tener un impacto en la vida cotidiana, en el día a día. En el caso de las que están a cargo del Banco Central y que involucran a todo el sistema bancario y financiero, ya hay algunos elementos que se han podido implementar y que han tenido ese impacto.

Sobre todo, dijo, si se tiene en cuenta que lo que se busca es que la traducción de estas transformaciones sea un mejor y mayor uso de las cuentas bancarias, así como la disponibilidad de servicios financieros más cercanos y más ajustados a las necesidades de los clientes.

“El sistema bancario y financiero tiene que ser un acompañante, un impulsor, un asesor, alguien en quien tú puedes confiar para poder llevar a cabo las operaciones diarias y el día a día de una mejor manera”, subrayó. Debe ser, insistió, una solución y no un problema. En este sentido, ya se han aplicado medidas para flexibilizar el uso de las cuentas y de los servicios bancarios.

Flexibilización de transferencias, efectivo y operatoria en divisas

Una de esas medidas fue la transformación del umbral que existía para las transferencias entre cuentas a las personas naturales. Anteriormente era de 120000 pesos en un mes y ahora es de 2500000 pesos en un mes. El directivo aclaró que el umbral no quiere decir que sea un límite, sino que a partir de ese monto uno debe declarar el destino de la operación, entre otros elementos.

Con un monto de 120000 pesos, que ya se había quedado muy retrasado respecto al incremento de los precios y a la dinámica inflacionaria que ha venido sufriendo el país, prácticamente para muchas operaciones había que acudir a una sucursal bancaria. Ello empeoraba el nivel de saturación que tienen estas sucursales de público y, por supuesto, el servicio bancario. Ese fue un primer paso que está en plena vigencia. También en el caso de las empresas se modificó uno de los artículos, y en efectivo esa restricción se dejó sin efecto.

El impacto de estas decisiones es fundamental, porque era algo que hace unos meses no se podía hacer debido a la muy poca disponibilidad de efectivo. De ahí que hubo que racionar el poco efectivo que había para priorizar a los jubilados, a los salarios y a los productores de alimentos, entre otros.

Ahora, en cambio, con las medidas que se han adoptado —que se venían trabajando desde hace tiempo, pero que llevan su tiempo para implementarse— y con la introducción de nuevas denominaciones en el cono monetario, es decir, billetes de mayores denominaciones, el país cuenta con una disponibilidad de efectivo que permite atender las demandas no solo de la población, sino también de los actores económicos, sean estatales o no estatales.

Eso también lleva a un cambio en la propia operatoria de las sucursales, que pasan de un esquema donde se racionaba el efectivo a otro en el que se puede conocer la demanda de los clientes y planificar junto con ellos cómo satisfacerla. Ahí son esenciales las solicitudes de extracción de efectivo que hagan los actores económicos, porque permiten a las sucursales bancarias conocer cuál es la demanda real, tramitarla y organizar la logística que lleva que ese efectivo llegue a las sucursales y pueda entonces entregarse. Todo el tema de la gestión del efectivo a nivel nacional exige también una mayor atención particularizada y especializada a los diferentes clientes.

Ese es uno de los principios de la estrategia que lleva a cabo el sistema bancario financiero: poder dar una atención mucho más personalizada y especializada a las empresas, tanto privadas como estatales, mirando también de qué sector son y cuál es su funcionamiento. Cada actor económico tiene características específicas e incluso un ciclo financiero propio, y el banco debe acompañar, asociar y tratar de viabilizar su funcionamiento. Se trata de que ese actor económico no se detenga porque, por ejemplo, tiene un saldo en una cuenta que no puede utilizar y no termina la operación. El banco debe poder anticiparse.

Para ello es muy importante la comunicación entre el actor y el banco. Este es uno de los temas que más ocupa al sistema: cómo lograr que en todas las sucursales del país se entienda esto y haya una adecuada comunicación de los trabajadores bancarios para poder implementar y llevar a la realidad estas transformaciones. La atención debe ser diferente para una persona natural y para una empresa, porque no son las mismas necesidades.

Vinculado a ello, el jueves pasado se dio a conocer una resolución que entra en vigor el 17 de septiembre y que flexibiliza la operatoria con las divisas. En este caso, para la apertura de cuentas en divisas ya no se exige la licencia bancaria que antes se requería, por lo que habrá una operatoria mucho más expedita.

También se permite, a partir de esta norma, el depósito de efectivo por los actores económicos no estatales en esas cuentas corrientes en divisas. En función del funcionamiento del negocio, el banco siempre debe asegurar la debida diligencia y el origen lícito de los fondos vinculados a la actividad económica del actor, pero es un elemento novedoso que se introduce para facilitar la operatoria de los negocios en circunstancias tan complejas y difíciles como las que vive la economía cubana.

Otro de los elementos de esta norma es que los actores económicos no estatales ya pueden ordenar directamente los pagos al exterior vinculados con la actividad económica de su negocio en la sucursal bancaria, en su banco. Antes era una operatoria más compleja, que ahora se simplifica y que pone el reto en los bancos de encontrar las vías para realizar estos pagos, para que lleguen a los proveedores y les puedan dar un servicio importante que hoy necesitan los negocios. Pero eso no limita la idea de que quien lo necesite pueda tener cuentas también en divisa en el exterior para su operatoria. También hay una norma que permite la apertura de estas cuentas, con el conocimiento del Banco Central y de la autoridad fiscal.

Hay otro elemento importante: en esta interacción con los clientes, además de viabilizar los pagos al exterior, los bancos pueden garantizar otro tipo de servicios financieros personalizados que puedan requerir los clientes. Son servicios financieros un poco más avanzados que se van a ir desarrollando, y también están los temas de crédito que anteriormente se mencionaban.

Pagos digitales, jubilaciones, casa de cambio y crédito para energías renovables

Otro de los elementos ya implementados es la actualización de los incentivos para fomentar los pagos digitales. Ya no se trata solo de beneficiar al consumidor que hace el pago digital, sino también de que se beneficien mutuamente el consumidor y el comercio que acepta ese pago. Se busca que la bonificación se comparta entre ambos y que las pasarelas de pago que hoy garantizan estos servicios reduzcan las comisiones que antes cobraban. Si antes cobraban, por ejemplo, un 1,5%, ahora pasan a cobrar un 0,8%.

En la medida en que se desarrollen los pagos digitales, y como satisfacer las demandas de efectivo de los actores económicos les permite seguir aceptando transferencias e incorporando saldos a sus cuentas bancarias, esta mayor operatividad digital podrá propiciar que, en comunicación constante con las pasarelas, se reduzcan también los costos asociados al sostenimiento de estas plataformas. Que haya más clientes de las propias pasarelas puede contribuir a ello.

No se trata de que la operatoria por los canales de pagos digitales resulte inconveniente para el negocio, pues siempre es mucho más segura. El reto fundamental, en el que trabajan seriamente los informáticos, es que la acreditación se pueda llevar a cabo en tiempo real. Ya se ha logrado internamente dentro del propio banco, entre clientes y comercios de un mismo banco, y el final de este proceso es que se pueda hacer entre los bancos del sistema.

Un último elemento, que no por ser último es menos importante, es el que tiene mayor impacto social: buscar cómo viabilizar el pago de las jubilaciones para que se pueda hacer más cerca de los hogares, que se lo puedan llevar a domicilio, que los jubilados lo puedan recibir en algún comercio cercano a su cuadra y no tener que acudir a una sucursal bancaria donde a veces tienen que esperar mucho tiempo, hacer largas filas o incluso, en un mismo día, no pueden recibir ese pago y tienen que acudir nuevamente otro día.

Para ello, el Banco Central ha desarrollado, junto con los bancos, una plataforma para que el proceso de afiliación de estos comercios y de afiliación de estos jubilados sea lo más flexible y expedito posible, de modo que esta relación se pueda dar y que estos comercios puedan tener también este impacto y esta contribución de conjunto con el sistema bancario y financiero, para viabilizar y por lo menos aliviar un elemento en la vida de todos los jubilados y pensionados.

Como parte de la responsabilidad social, se mencionó el trabajo publicado en Cubadebate sobre la experiencia de Eriel Sánchez, uno de los peloteros estrellas de los equipos cubanos, que ha abierto un emprendimiento privado llamado El Olímpico.

Él decidió que una de sus contribuciones es precisamente pagar desde su emprendimiento las jubilaciones al resto de las glorias del deporte del municipio de Santiago de Cuba, en una contribución concreta a su sector y además a la sociedad. Quita la presencia en el banco, le da mejores condiciones de acceso y en cualquier momento a las glorias deportivas. “Yo creo que es un ejemplo y como ese hay otros varios en el país”, comentó Carbonell Karell.

Explicó que, tanto en la capital como en otras provincias, ha habido experiencias en los diferentes bancos de actores que han tenido una actitud muy proactiva y que han ayudado incluso a construir esta plataforma para que responda a esta operatoria y la flexibilice, de manera que se lleve a cabo de la mejor manera posible.

Sobre la casa de cambio privada, recordó que, como bien se había anunciado en la Asamblea por el primer ministro, se había iniciado un programa piloto y ya se tenía en ese programa piloto una primera casa de cambio privada que pudo iniciar sus operaciones cumpliendo con todos los requisitos de la regulación que establece el Banco Central para que esta actividad se dé de manera segura, siempre protegiendo los intereses de los consumidores.

Ya es una casa de cambio que empezó a operar y que, además de todo el impacto positivo que puede tener en la operatoria y en la vida cotidiana del lugar donde está enclavada, aporta información muy relevante de operaciones reales de mercado. No responde a publicaciones en redes ni a intenciones de compra o de venta, sino a operaciones reales, liquidadas y confirmadas de cambio, que permiten fundamentar mejor la tasa de cambio oficial que hoy se construye para el segmento 3, que es el segmento de las personas naturales y los actores económicos no estatales principalmente, y que hoy construye el Banco Central de Cuba.

En cuanto al crédito, el directivo señaló que las transformaciones abarcan tantos elementos que en un solo espacio es difícil recorrerlos todos. Dentro de toda la transformación que lleva a la flexibilización del crédito como uno de los principales impulsores de la actividad económica y también dinamizador del consumo, hay un elemento importante, más en la coyuntura actual del país, que es el crédito para fuentes renovables de energía. Se trata de una medida que ya se encuentra en funcionamiento y que puede beneficiar directamente a la población, al facilitar la compra de componentes para este tipo de fuentes energéticas.

Tomado de Cubadebate

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