De acuerdo con Jorge Méndez, la cumbre en Nueva Deli constituyó un gran avance en la consolidación de la multipolaridad, donde Cuba aprovechó su participación para compartir sus ideas en cuanto a potenciar la cooperación de las naciones del sur global.

«Debemos trabajar juntos por un mundo multipolar en el que el Sur pueda colaborar para lograr un mundo mejor para toda la humanidad y para todos los países. Esta gran cumbre es una forma para trabajar unidos en esa dirección», subrayó el funcionario, quien tomó parte en actividades como la inauguración de la Cumbre Empresarial Económica Unida BRICS 2026, en la capital india.

Cuba en los BRICS

En este contexto, señaló que, entre los aportes de La Habana a los BRICS está su «experiencia en cooperación y solidaridad, así como nuestra perspectiva sobre cómo los países del Sur pueden ayudarse mutuamente y trabajar en la integración de sus economías en beneficio de la población».

«Ese es el objetivo principal: mejorar la situación de nuestros países para generar mayores beneficios para nuestra gente, para nuestra población», enfatizó.

Consultado sobre la probabilidad de que Cuba llegue a ser país miembro de los BRICS, dijo que es algo que se daría, «probablemente no ahora, pero sí en el futuro».

«Creo que podría ser bueno para Cuba y también para la organización», destacó.

Agregó que la nación caribeña se plantea «intensificar la comunicación y fortalecer las relaciones bilaterales con cada uno de los países de los BRICS y con el grupo en su conjunto».

«Estamos plenamente dispuestos a ofrecerles no solo la posibilidad de invertir en Cuba y estrechar vínculos, sino también a fomentar relaciones de beneficio mutuo, donde tanto la parte cubana como sus contrapartes obtengan ventajas recíprocas», afirmó.

Cuba se abre a lo grande al comercio y las inversiones

Para Jorge Méndez, la profunda transformación económica emprendida por el Gobierno cubano facilita una mayor cooperación del país con los BRICS.

«Conscientes de la necesidad de modernizar la economía cubana, la estamos abriendo para nuevas oportunidades y creando un entorno empresarial más atractivo y competitivo, no solo para el sector privado nacional, sino también para la inversión procedente del exterior. Como parte de estos cambios, estamos abriendo sectores que anteriormente estaban cerrados a la inversión privada y extranjera. Todo este proceso que estamos implementando en la actualidad representa un gran desafío para Cuba, pero también constituye una magnífica oportunidad, tanto para nosotros como para otros países, de participar en esta transformación», indicó.

Algo que, asimismo, constituye una respuesta de La Habana a la presión sin precedentes por parte de Washington, añadió.

«Estamos abiertos a la inversión extranjera y ofrecemos garantías. Al igual que en otros países, el inversor extranjero en Cuba tiene derecho a repatriar los beneficios de sus operaciones sin cargo alguno. Asimismo, protegemos la inversión frente a cualquier tipo de expropiación y ofrecemos la posibilidad de resolver posibles diferencias con el socio cubano mediante arbitraje internacional. Además, brindamos beneficios fiscales a los inversores extranjeros y contamos con un marco jurídico que garantiza seguridad y confianza para invertir en Cuba», apuntó.

?? Cuba ve probable su ingreso a los BRICS: «Sería bueno para nosotros y también para la organización» Cuba apuesta por su incorporación plena a los BRICS y por un salto en sus vínculos económicos con los países del grupo, declaró en exclusiva con Sputnik, al margen de la cumbre… pic.twitter.com/uOLiT5NmgE — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 15, 2026

Construyendo una arquitectura financiera alternativa

Por último, Jorge Méndez respaldó la transición hacia las monedas nacionales en el comercio entre los países de los BRICS.

«Consideramos que esto es estratégico, tanto para los países BRICS como para el mundo entero. En cuanto a Cuba, tenemos un gran interés en participar en este proceso. Hemos estado conversando al respecto con los países miembros de los BRICS y estamos muy abiertos a avanzar en esta dirección», concluyó Jorge Méndez.

Tomado de Cubadebate

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