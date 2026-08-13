La implementación de las transformaciones económicas y sociales en el país fueron el tema central hoy de la emisión de estreno de «Criterio Compartido», nuevo espacio transmitido en vivo por la frecuencia de Radio Rebelde con la conducción de Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, y la periodista Bárbara Betancourt.

«De la Cuba que tenemos, la que queremos y de lo que tenemos que hacer todos para conseguirlo, en medio de las difíciles condiciones actuales», así definió Díaz-Canel a la nueva propuesta para acercar la postura gubernamental a la ciudadanía y radioyentes.

El espacio inició con un compendio de algunas opiniones de la población acerca de las 176 transformaciones económicas y sociales en curso en Cuba, donde se suscitaron criterios diversos acerca del impacto que estas pueden tener en la vida cotidiana y la preocupación legítima de la población de cómo estas contribuyen al propósito de proteger a la Revolución y no propiciar un giro hacia el capitalismo.

Las opiniones versaron sobre el impacto económico, el control necesario sobre estas transformaciones, cómo combaten la actual inflación y su implementación en el tiempo para que hagan el día a día de los cubanos más factible en medio de tensiones sin precedentes a causa del bloqueo estadounidense, recrudecido en su variante energética, por la cual en los nueve meses del año la isla solo ha recibido un buque de combustible, lo cual resulta insuficiente para satisfacer la demanda.

Al respecto, el Presidente cubano valoró que las preocupaciones planteadas son legítimas y que tomando en cuenta esas razones hay que reflexionar cómo todos los actores de la sociedad participan en la implementación de las medidas para transformar el país y que el incremento de la eficiencia económica vaya de la mano con el bienestar social.

Con respecto a criterios sobre la falta de resultados hasta la fecha de las acciones aprobadas, el jefe de Estado explicó que aún es pronto para esperar un cambio radical si se tiene en cuenta que las transformaciones fueron aprobadas el pasado julio en la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Sobre este punto, insistió que ya están los procedimientos para implementar más de 158 de ellas, para lo cual se pusieron en marcha la elaboración de más centenar de normas jurídicas, entre ellas cuatro leyes, que permitirán el avance en las transformaciones con las necesarias garantías legales.

Refirió que, como parte del proceso de construcción colectiva, el Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas han aportado criterios, en un proceso que pasará a una nueva etapa con discusiones con los trabajadores desde la base de cara a enriquecer la elaboración del Plan de la Economía, además del aporte que se pueda hacer desde las comunidades.

El mandatario acentuó que los resultados no pueden verse de inmediato, y las dudas e insatisfacciones son parte de un proceso que, destacó, tiene el apoyo mayoritario de todos los sectores en el país y este crece en la medida en que las autoridades son capaz de explicar y dialogar sobre ellas.

Dijo que un reto actual es cómo se ponen en práctica estas transformaciones en los municipios, que ahora asumen mayor autonomía, pues es allí donde sucede la mayor parte de la vida y es donde es más necesario dinamizar la gestión para sortear los principales problemas identificados.

Referido a los precios, el Presidente aclaró que esto solo se resuelve creando más riquezas a partir del aumento de la producción, que permita una mayor oferta y mayores posibilidades a la hora de redistribuir riquezas.

Con respecto a las transformaciones, subrayó que no se debe temer este escenario y los mecanismos de mercado que se adoptan «pues se han tomado otras medidas surgidas en otros contextos en momentos previos y no se tuvo miedo en hacerlo cuando fue necesario».

Entre las prioridades, acotó, se contempla la protección a los más vulnerables a través de un enfoque de subsidios y atención particularizados, además del anuncio del surgimiento de un fondo para el desarrollo social.

Díaz-Canel recalcó que las transformaciones no son un ejercicio de escritorio, sino cambios que tocan la vida de todos cada día y hay que tener en cuenta lo que se está esperando.

«Hay un horizonte que podemos convertir en realidad trabajando, con producción, no podemos seguir pensando que vamos a continuar con las importaciones», abundó.

El Primer Secretario del PCC se refirió a las problemáticas actuales, como el acceso al agua potable, la elaboración del pan, la afectación del gas licuado, el transporte urbano y recalcó que la causa principal de esas carencias, en lugar de la ineficiencia interna como se ha querido posicionar, es el genocida bloqueo, que, entre muchas otras carencias no permite la entrada de combustibles y recursos indispensables para el país.

Comprendiendo que las transformaciones son necesarias, el mandatario convocó a pensar como implementarlas entre todos.

Destacó en ese sentido la importancia de comprender que estas van dirigidas, en primer lugar, a fortalecer la empresa estatal, incrementar la entrega de tierras, entre otras cuestiones que «permitan avanzar hacia ese futuro que queremos como cubanos».

Díaz-Canel ahondó en las transformaciones relacionadas con la agricultura y la producción de alimentos, tema que es una urgencia, y cómo se pretende distribuir la riqueza creada, la cual no quedará en manos privadas, sino que irá a escuelas, hospitales, hogares de abuelos, niños sin amparo parental, hogares maternos y casas de jubilados, entre otros, como parte del proyecto socialista cubano que tiene al ser humano como centro.

La periodista Bárbara Betancourt se detuvo luego en una cuestión que se ha planteado: ¿vamos al capitalismo con estas medidas?

En ese sentido, el Presidente enfatizó que no son un giro hacia el capitalismo, es la actualización del modelo económico y social en una construcción socialista para un país que está sometido al bloqueo más largo de la historia, ahora reforzado con un bloqueo energético y que se ha elegido de manera soberana y sin ceder a las presiones externas.

«Es una expresión revolucionaria de nuestro accionar, tal y como ha hecho la Revolución en otros momentos», recordó Díaz-Canel a la vez que recordó las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, cuando se tomaron medidas durante el Período Especial, y entonces aseguró, entre otras cuestiones, que «no se crearía un gobierno burgués en Cuba, pues con la fuerza que tenemos en la Revolución no se debe tener miedo».

Díaz-Canel Bermúdez dijo que en sus ideas Fidel dejó claro que el Gobierno en Cuba es de y para el pueblo, que es el que manda.

Resaltó además el legado y ejemplo del Comandante en Jefe, los cuales son, a su consideración, la fuerza principal de la Revolución, que junto con su pueblo no permitirá entregarse al mercado amparados en la ética de los trabajadores, cuadros e instituciones para combatir ilegalidades y hechos de corrupción.

«Estamos introduciendo mecanismos de mercado y flexibilizando reglas que ataban las manos de los productores, en todas las formas, tanto estatales como no estatales. Ahora tenemos novedades, como empresas estatales y no estatales que crean empresas mixtas, lo cual permitirá que se produzca más, haya más empleo, la gente viva mejor, para que se preserven nuestras conquistas sociales, y necesitamos una economía que permita sostenerlas. Hay que hacerlo con un control por parte del Estado y el pueblo, y con la participación de todos», acotó.

Enfatizó asimismo que en Cuba manda el Estado, no el capital; el mercado será una herramienta y dará señales para la planificación, será un mecanismo que permita producir más pero no dictará la vida.

«El pueblo y el Partido vigilan y controlan todo lo que se hace, y hay un papel rector del Partido en ese sentido, pues lo que estamos defendiendo y preservando es el socialismo. Hemos visto otras experiencias similares, y las dudas son legítimas y son preguntas que nos hicimos al inicio de implementar estas transformaciones», agregó.

Defendió además que estas transformaciones llegan luego de años de consultas con el pueblo.

«Desde 2007 hasta ahora se han realizado más de 20 procesos de consulta y en muchos de ellos habían ya elementos de las transformaciones» añadió.

Destacó el discurso en julio de 2007 del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, que fue muy crítico entonces y provocó más de un millón de propuestas; las consultas de los Lineamientos, que contaron con la participación de más de ocho millones de personas, y los documentos de congresos del Partido realizados desde esa fecha, entre otros procesos.

«Y si hay algo que tenemos que criticarnos es que hemos sido lentos, pero esto se debió a que no estaban todos los consensos y la madurez para poder aplicar las transformaciones como estamos haciendo ahora», acotó.

Refirió que tras aprobarse el Programa de Gobierno, las transformaciones tocaron lo fundamental de ese programa y lo extienden.

En todos estos procesos, por cada uno, participaron más de un millón de cubanos y se generaron millones de propuestas, lo cual demuestra que no salieron de la decisión de una sola persona o grupo, sino que es parte del debate popular de la necesidad de transformar y hacer cosas diferentes y de llevar al país a otro momento.

«Cuando estamos enfrentando un genocidio como ahora, hay que actuar de una manera más rápida», afirmó.

«Hemos estado preparando las instituciones estatales y los cuadros empresariales para enfrentar las transformaciones, nos estamos reuniendo con representantes de sectores de la sociedad para ver su interpretación de las transformaciones, seguimos cada uno de los ejes temáticos para ver cómo se desarrollan, visitamos lugares, y hay indicadores que se actualiza constantemente para conocer los resultados obtenidos», indicó.

Añadió que es importante las discusiones en torno a estos temas para recoger los planteamientos, las críticas, y debe existir capacidad para cambiar lo sea necesario; las transformaciones necesitan de la participación, control y exigencia del pueblo, resaltó.

El jefe de Estado significó más adelante que un resultado visible, por ejemplo, son las condiciones en que el país pudo iniciar el curso escolar, proceso que despertó la solidaridad entre actores estatales y no estatales para que la niñez más vulnerable recibiera recursos como zapatos y mochilas.

En ese sentido, reveló que se ha hecho un levantamiento de más de 840 mil personas en situación de vulnerabilidad, una plataforma que permite llegar a esas personas de manera más directa con la atención que requieren.

Se ven impactos también en cuestiones como la atención a los Sistemas de Atención a las Familias, el pago a jubilados que han sido asumidos por Mipymes y empresas, y el sector electroenergético, donde ya se cuenta con la participación tanto de actores estatales como no estatales.

Sobre este este último punto, dijo que hay mil 418 megawatts (MW) instalados en el país a partir de los parques solares, y se debe cerrar el año con más de mil 500 MW y otras fuentes de energías renovables (FER).

Entre el sector estatal y no estatal, compartió, hay 563 MW instalados, y el sector privado produce el 20 por ciento (%) de lo que consume, lo cual es una señal promisoria en la medida en que son cargas que dejan de pesar sobre el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Díaz-Canel confirmó que la mayor de las Antillas genera hoy con fuentes renovables el 21,4 % de su energía, acentuó.

Profundizó en este aspecto al precisar que se han instalado 600 bombas solares de agua para la población y más de mil para la ganadería: en el país hay 15 mil 404 autos y más de un millón y medio de motos eléctricas, 44 solineras y más de 60 estaciones de carga; siete provincias han hecho un experimento de generación eléctrica propia, el Banco ofrece créditos para la instalación de FRE por los actores económicos y la población y se avanza en la instalación de sistemas fotovoltaicos en hospitales, bancos, hogares maternos, de ancianos y de niños sin amparo parental, entre otras instituciones vitales para los servicios, cuestiones que muestran cómo se avanza un poco cada día.

Comentó que la expresión del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al referirse a Cuba en Naciones Unidas, fue prepotente, arrogante, injerencista y sustenta el desprecio que sienten hacia el pueblo cubano y la Revolución Cubana, por lo que representa.

Siempre nos quieren presentar como Estado fallido para quitarse ellos la culpa del genocidio que están cometiendo, acentuó.

Sepa el Gobierno de Estados Unidos que la libertad llegó a Cuba el Primero de Enero de 1959 y no la vamos a perder, la vamos a defender, concluyó.

Tomado de la ACN

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