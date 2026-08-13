Durante la jornada de este 22 de septiembre, representantes de Brasil, Angola, Surinam, Nauru, Vietnam y Tanzania expresaron su preocupación por las consecuencias del bloqueo estadounidense contra Cuba durante sus intervenciones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los mensajes abordaron el impacto de las medidas coercitivas en la población cubana, la necesidad de respetar la soberanía nacional y la importancia del diálogo para encontrar soluciones.

Compartimos las declaraciones de los seis mandatarios:

Brasil — Luiz Inácio Lula da Silva

“En Cuba el mundo observa espeluznado cómo se impone un castigo colectivo a 10 millones de personas mediante un embargo económico, energético ilegal”. El mandatario brasileño describió el embargo como un castigo colectivo que afecta a millones de cubanos.

Angola — João Lourenço

“Nos preocupa la manera injusta, marcada por una falta de sensibilidad gravísima con la que se ha tratado a Cuba a lo largo de décadas, víctima de un embargo que continúa y que no hace más que empeorar las condiciones de vida del pueblo cubano. Cuba no es un Estado terrorista, no produce y no tiene armas nucleares, tampoco tiene armas químicas o bacteriológicas que podrían efectivamente ser una amenaza inminente o real a la seguridad nacional de otros países, incluidos los vecinos. Más bien, al contrario, Cuba contribuyó a la caída del régimen racista y segregacionista del apartheid en Sudáfrica, un régimen condenado de manera unánime por la comunidad internacional y a continuación se convirtió en uno de los firmantes de los acuerdos cuadripartitos de Nueva York del 22 de diciembre de 1988. La situación calamitosa se debe sobre todo al embargo, una situación en la que se encuentra Cuba y el pueblo cubano y, al tratarse de un embargo inhumano, injusto, que conculca todos los principios y normas del Derecho Internacional, pedimos una vez más que se ponga fin a este bloqueo contra Cuba”. El presidente angoleño recordó la contribución histórica de Cuba a la lucha contra el apartheid y pidió el fin del embargo, al que atribuyó buena parte de las dificultades que enfrenta la población cubana.

Surinam — Jennifer Geerlings-Simons

“El pueblo de Cuba, país del Caribe, se ve afectado muy negativamente por la situación actual en su país. Surinam ruega a las partes implicadas que sigan comprometidas con el diálogo y la negociación, que acabe el bloqueo económico, comercial y financiero. Pedimos que continúen las negociaciones con el propósito de prevenir un mayor recrudecimiento y lograr una solución en beneficio del pueblo de Cuba”. La presidenta de Surinam hizo un llamamiento al diálogo y a la negociación para evitar un agravamiento de la situación y alcanzar una solución que beneficie a la población cubana.

Nauru — David Adeang

“Un amigo por el que hablo hoy está esperando que se haga justicia. Le pido a la Asamblea que honre su palabra. No se puede cruzar los brazos ante este problema. Desde hace 33 años, la Asamblea ha pedido que se acabe el embargo contra Cuba. Nauru reitera ese llamamiento y pide que se dialogue respetando la soberanía. La igualdad soberana debe ser más que un principio escrito en la Carta. Cualquiera que sea el resultado debe hacerse a través de la cooperación o no se hará de ninguna manera”. El representante de Nauru recordó los reiterados llamamientos de la Asamblea General para poner fin al embargo y destacó la importancia de la igualdad soberana y la cooperación internacional.

Vietnam — To Lam

“Igualmente, respetando la paz y el derecho al desarrollo, Vietnam siempre ha expresado su solidaridad al Estado y al pueblo de Cuba. Pedimos a Estados Unidos que acabe con su embargo unilateral y las sanciones y el bloqueo energético contra Cuba y que elimine a este país de la lista de patrocinadores del terrorismo. Pedimos a la comunidad internacional que supere esta crisis causada por las sanciones”.

Tanzania — Deogratius John Ndejembi, vicepresidente

“Como hemos dicho anteriormente, Tanzania reafirma su posición de oponerse al uso de tales medidas coercitivas contra cualquier Estado Miembro y reafirma su solidaridad inquebrantable con Cuba, Zimbabwe y todos los demás Estados que sufren esas restricciones injustificables. De conformidad con nuestra determinación de no dejar a nadie atrás, pedimos que se levanten de inmediato y de manera inequívoca estas medidas que causan penurias, restringen el desarrollo e impiden el pleno disfrute de los derechos humanos”.

Las seis intervenciones reflejan posiciones expresadas desde América Latina, el Caribe, Asia, África y el Pacífico sobre la situación de Cuba.

Aunque con argumentos distintos, todos los oradores coincidieron en solicitar el fin del bloqueo y señalaron la importancia de la cooperación, el diálogo y el respeto a la soberanía.

Tomado de Cubadebate

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