Que los republicanos que buscan distanciarse de Donald Trump antes de las elecciones intermedias era algo hasta cierto punto inevitable, dado lo históricamente impopular que es el presidente.

Pero los ejemplos se acumulan y, de manera notable, esto está ocurriendo incluso en territorios fuertemente republicanos.

Muchos de quienes se están alejando del presidente y de políticas como la guerra con Irán hacen campaña en territorios que apoyaron a Trump por amplios márgenes, incluso de dos dígitos en algunas zonas.

Los desmarques de la guerra con Irán durante la última semana han sido particularmente notables.

Tres de los casos más importantes provienen de un estado relativamente pequeño: Iowa. Los representantes Zach Nunn y Mariannette Miller-Meeks se sumaron la semana pasada a una votación para limitar las facultades de Trump para hacer la guerra. Y el lunes, su colega, la representante Ashley Hinson, quien es la candidata del Partido Republicano al Senado, publicó en X que “la guerra debe terminar de manera exitosa e inmediata”.

El desmarque de Hinson se produjo el mismo día en que su colega candidato al Senado por el Medio Oeste, el expresidente de la Cámara de Representantes de Michigan Mike Rogers, publicó un anuncio en el que decía de manera similar: “La guerra con Irán debe terminar, y debe terminar rápidamente”.

Sus movimientos se producen mientras una nueva encuesta de CNN publicada el martes mostró que solo 26 % de los adultos en Estados Unidos aprueba la gestión de Trump de la guerra, una cifra que ha empeorado gradualmente.

Que dos candidatos al Senado rompieran con Trump el mismo día ya decía mucho. Pero también lo hizo el hecho de que uno de los estados involucrados fuera Iowa, donde Trump ganó por 13 puntos en 2024.

(Trump ganó el distrito de Nunn por 5 puntos en 2024 y el de Miller-Meeks por 9).

Existía la sensación de que la contienda por el Senado en el estado podría estar en juego porque los aranceles de Trump han golpeado particularmente fuerte a Iowa y porque los demócratas reclutaron bien al senador estatal Josh Turek.

Y, en efecto, el día después de que Hinson se desmarcara de Trump por la guerra con Irán, una encuesta de Marist College mostró que Turek llevaba una ventaja de 8 puntos entre los votantes registrados, quizá el resultado más llamativo hasta ahora en una encuesta para el Senado y uno que sugiere que ella tiene motivos para preocuparse.

Pero Hinson no es la única que se ha sentido obligada a distanciarse en cierta medida de Trump pese a competir en un electorado donde él ganó por dos dígitos.

El Miami Herald informó el martes que el candidato del Partido Republicano a gobernador de Florida, el representante Byron Donalds, un aliado leal de Trump, había eliminado de su sitio web actualizado de campaña numerosas referencias destacadas al presidente. Donalds también expresó recientemente “preocupaciones” sobre la propuesta de Trump de entregar US$ 5.000 a cada ciudadano adulto de Estados Unidos si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado en noviembre.

Donalds compite en un estado que Trump ganó por 13 puntos.

Y no es el único que ha hecho cambios de este tipo en su sitio web pese a competir en territorios profundamente republicanos. También lo han hecho la representante de California Young Kim, candidatos al Congreso en Florida y Kentucky, e incluso el representante de Kentucky Andy Barr, quien se postula al Senado en un estado que Trump ganó por la abrumadora diferencia de 32 puntos.

Otro acontecimiento notable en este frente durante la última semana: un par de legisladores republicanos en funciones, cuyos distritos congresuales tienen una fuerte presencia hispana y donde Trump ganó por dos dígitos, se han distanciado de las políticas migratorias de línea dura del presidente.

En Florida, la representante Maria Elvira Salazar le dijo a Trump en un anuncio dirigido directamente a cámara que algunos votantes hispanos “se sienten traicionados” por sus medidas de control migratorio, y afirmó que estas “van demasiado lejos” al dirigirse contra personas que no habían cometido delitos distintos a infracciones migratorias.

Cuando le preguntaron por su anuncio la semana pasada, Trump dijo que “no estaba de acuerdo con ella”, pero indicó que aún la respalda. Salazar dijo el domingo que habló con Trump, quien estuvo “muy receptivo” a su advertencia.

Y en Texas, la representante Monica De La Cruz destacó su trabajo para lograr la liberación de una persona beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que estaba detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El anuncio calificó dos veces de “quebrado” al sistema migratorio.

Trump ganó el distrito de Salazar por 15 puntos y el de De La Cruz por 18 en 2024, cuando obtuvo resultados notablemente buenos entre los votantes hispanos para un republicano. Pero encuestas recientes sugieren que ese grupo demográfico ha vuelto a inclinarse significativamente hacia los demócratas.

Muchos de estos movimientos son relativamente sutiles, en lugar de representar rupturas completas con Trump.

Decir que la guerra con Irán debe terminar no es lo mismo que decir que fue un error. Los cambios en los sitios web son bastante discretos, al menos hasta que los periodistas los detectan. E incluso en su anuncio sobre inmigración, Salazar le habla a Trump como si simplemente estuviera recibiendo malos consejos, en lugar de cumplir con las deportaciones masivas que prometió reiteradamente durante la campaña de 2024.

Pero el hecho de que sientan la necesidad de distanciarse de estas maneras, incluso en territorios donde Trump ganó con bastante facilidad en 2024, dice mucho sobre cómo perciben el cambio en la opinión pública.

Y probablemente no serán los últimos en hacerlo. Si acaso, podrían haber abierto las compuertas para otros que no querían enfrentarse a Trump, pero que ahora podrían sentirse obligados a hacerlo.

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