Como parte de las medidas dirigidas a facilitar las operaciones bancarias y adecuar las denominaciones de efectivo a las condiciones actuales de la economía, la presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal, informó que a partir del 16 de septiembre comenzarán a circular en el país billetes de 10 000 y 20 000 pesos cubanos.

Las nuevas denominaciones se incorporan al cono monetario junto a los billetes de 2 000 y 5 000 pesos, que ya se encuentran en circulación.

El billete de 10 000 pesos lleva la imagen de Haydee Santamaría, mientras que el de 20 000 pesos presenta la imagen de Vilma Espín.

“Con estos nuevos billetes de 10 000 y 20 000 pesos cubanos se completa la modificación que habíamos anunciado en nuestro cono monetario”, explicó Delgado Portal.

Según señaló, la actualización busca adecuar las denominaciones existentes a la situación de la economía, particularmente a las condiciones de precios y a las necesidades de la circulación monetaria.

Un sistema bancario más moderno y cercano a sus clientes

La presidenta del Banco Central definió el propósito de las transformaciones en el sector: avanzar hacia un sistema bancario y financiero seguro, moderno, ágil y eficiente, capaz de contribuir a la recuperación económica y responder con mayor rapidez y calidad a las necesidades de sus clientes.

Delgado Portal reconoció que se trata de un proceso profundo que exigirá una rápida adaptación de los trabajadores bancarios y una transformación progresiva de las formas de operar.

“Los bancos estamos llamados a ser esos acompañantes de nuestros clientes, de sus aspiraciones, de sus necesidades”, afirmó.

La titular del BCC destacó, además, el papel de los trabajadores del sector, a quienes reconoció por mantener la atención a la población incluso en medio de las dificultades que enfrenta actualmente el sistema.

El conjunto de medidas presentado este martes durante la Mesa Redonda forma parte de un proceso gradual que busca modificar la estructura y el funcionamiento del sistema bancario cubano, ampliar sus capacidades, incorporar nuevos actores y tecnologías, diversificar los servicios financieros y fortalecer su vínculo con las necesidades de la economía y la población.

Tomado de Cubadebate

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