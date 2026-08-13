La fuente, que habló bajo condición de anonimato a la agencia Anadolu, indicó que la embajadora libanesa, Nada Mouawad, y su homólogo israelí, Yechiel Leiter, analizarán los últimos acontecimientos relacionados con Beirut y los mecanismos para implementar el entendimiento alcanzado entre ambas partes.

El encuentro tendrá lugar después de que una ronda de negociaciones entre ambas partes, prevista para esta semana en Roma, fuera aplazada hasta octubre.

El sábado último, el Canal 12 israelí citó a un alto funcionario estadounidense no identificado, quien afirmó que los dos embajadores se reunirían en Washington para examinar los acontecimientos recientes y continuar trabajando en la aplicación del acuerdo marco.

Ese mismo día, el presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró que “no hay nuevas negociaciones con Israel en este momento” y reafirmó como principios nacionales la retirada israelí, el retorno de los prisioneros y desplazados y la reconstrucción de las zonas afectadas. Los contactos directos entre Líbano e Israel comenzaron el 14 de abril de 2026 con una reunión auspiciada por Estados Unidos en Washington, tras la cual se desarrollaron varias rondas centradas en asuntos como el alto el fuego, la retirada israelí, las fronteras, los prisioneros y las personas desaparecidas.

El 26 de junio, ambas partes alcanzaron en esa capital un acuerdo marco bajo mediación estadounidense, que contempla una retirada gradual de las fuerzas israelíes del territorio libanés y el posterior despliegue del Ejército en las zonas evacuadas.

Entre el 4 y el 6 de agosto, Roma acogió la séptima ronda de conversaciones, en la que fueron abordadas cuestiones militares, políticas, jurídicas y fronterizas, además de los expedientes relacionados con prisioneros y desaparecidos.

Pese al acuerdo de junio, los ataques israelíes contra el sur del Líbano continúan y las fuerzas de ese país mantienen presencia en varias zonas del territorio libanés, incluidas posiciones ocupadas durante conflictos y operaciones militares recientes.

Tomado de Prensa Latina

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