EE. UU. intensificó sus vuelos de vigilancia con drones y aviones rastreadores P-8 Poseidon y MQ-4C Triton sobre el Golfo de México y frente a la península de Yucatán en los últimos nueve meses. La firma Ehrlich Maritime Security (EMS) considera que esto se debe, en parte, al posible envío de petróleo de México a Cuba.

En su informe mensual Mexico’s Maritime Domain Dispatch (M2D2), EMS —empresa mexicana de inteligencia marítima y seguridad nacional— considera “inusuales” estas incursiones y analiza la presencia aérea en la costa atlántica de México.

Aumenta la vigilancia aérea de EE. UU. en la península de Yucatán

Aunque regularmente estos despliegues de vigilancia con drones se asocian con actividades ilícitas relacionadas con el crimen organizado, según la interpretación de la firma, estos vuelos tendrían como principal objetivo dar seguimiento a buques susceptibles de romper el cerco petrolero impuesto a Cuba por Washington.

Asimismo, el texto explica que “la bahía de Campeche y el canal de Yucatán no constituyen una de las principales rutas del tráfico marítimo de drogas”, en comparación con los accesos del Pacífico oriental.

Por lo tanto, Ehrlich Maritime Security considera “anómalo” el patrón documentado frente a las costas de Campeche, Yucatán, Tabasco y Veracruz, el cual continuó hasta agosto.

“Desde una perspectiva geográfica, los vuelos representan una anomalía, un patrón que consideramos significativo por sí mismo”, se lee.

De acuerdo con el reporte del sitio de análisis especializado en temas de defensa, estrategia y geopolítica, agosto fue el noveno mes consecutivo con registros de vuelos estadounidenses de vigilancia frente a la península de Yucatán.

El seguimiento de vuelos se realiza mediante fuentes abiertas desde diciembre de 2025, y en él se advierten misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) de la Marina de Estados Unidos (U.S. Navy).

Apenas el pasado 11 de julio, la Secretaría de Marina (Semar) reconoció uno de ellos, ocurrido tres días antes: un dron sobre aguas del Golfo de México cerca de Yucatán.

Tomado de Cubadebate

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