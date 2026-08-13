Los medios de comunicación CNN, MS NOW y Político demandarán a la administración estadunidense de Donald Trump por negarles el acceso a la Casa Blanca, anunciaron este lunes en un comunicado conjunto.

“Hemos notificado al Gobierno que vamos a presentar hoy una demanda para proteger nuestros derechos (…) y defender el principio de que el Gobierno no decide lo que la prensa informa o publica”, reza el comunicado de los medios de comunicación.

Los medios sostienen que la Casa Blanca revocó las credenciales de sus periodistas “sin aviso ni proceso” porque “no está de acuerdo” con su cobertura.

“Si esto no se cuestiona, amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de la interferencia del gobierno”, advirtieron.

Cadenas televisivas boicotearán cobertura a Trump en apoyo a los medios vetados

Al mismo tiempo, las grandes cadenas televisivas de Estados Unidos anunciaron que suspendían la cobertura conjunta de las actividades del presidente Donald Trump en apoyo a CNN.

Las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN, para luego difundir esa producción al resto de medios de comunicación.

¿Por qué vetó Trump a CNN y los otros medios?

El presidente Donald Trump anunció el viernes que iba a prohibir el acceso de estos medios a la Casa Blanca como castigo por difundir lo que él considera “noticias falsas”.

En un mensaje en su red Truth Social este lunes, Trump reiteró sus acusaciones y aseguró que lleva a cabo una ofensiva contra las “NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer” en Estados Unidos.

“Esto es una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe detenerse, ¡AHORA!”, añadió.

La libertad de prensa está garantizada en Estados Unidos por la Primera Enmienda de la Constitución.

Trump no detalló qué motivó la prohibición anunciada el viernes, pero afirmó que “los medios no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIÓN y MENTIRAS cuando están cubriendo al presidente de Estados Unidos”.

“La Casa Blanca no está llevando a cabo un ataque contra la prensa libre, algo que valoro profundamente. Está llevando a cabo un ataque contra las NOTICIAS FALSAS” reiteró Trump este lunes.

El republicano, de 80 años, ha advertido que otros medios podrían afrontar un destino similar, sin mencionar cuáles.

Tomado de Cubadebate

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