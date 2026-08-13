El secretario de Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez, afirmó que el país sudamericano seguirá trabajando con los médicos cubanos, a pesar de las presiones de EE.UU. para que termine un histórico convenio de salud con la isla.

“Uruguay es un país soberano, libre (…). Los médicos cubanos en Uruguay han hecho un aporte sustantivo”, afirmó el funcionario en una entrevista con el medio El Eco Digital, publicada este lunes.

Sánchez explicó que la asistencia de los especialistas cubanos ha permitido que más de 100 000 pacientes uruguayos pudieran recuperar la visión en las últimas dos décadas.

“[Es] algo que reconocemos y que forma parte de una deuda que tenemos con ellos”, agregó al afirmar que la relación diplomática con EE.UU. es “excelente”, a pesar de que Uruguay no comparte algunas de las políticas de la Administración encabezada por Donald Trump, a quien acusó de “entrometerse” en asuntos particulares de otros país.

“Nosotros vamos a seguir trabajando con los médicos cubanos porque Uruguay, además de ser un país libre, permite que todo el que quiera trabajar en Uruguay pueda hacerlo (…). Los uruguayos hacemos lo que consideramos que es mejor para el país, sin aceptar órdenes ajenas”, advirtió.

¿Qué pasó?

?? El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, negó que Uruguay evalúe interrumpir el acuerdo para la llegada de médicos cubanos, luego de que EEUU advirtiera que considera estas brigadas como formas de trabajo forzoso y de financiamiento indirecto al Gobierno de Cuba. pic.twitter.com/Nd8lJppUkM — Noticias 5 (@5noticiasuy) September 13, 2026

A principios de septiembre, el portal Búsqueda publicó un polémico informe, realizado por el Departamento de Estado de EE.UU., sobre presunto “trabajo forzado” de médicos cubanos, una versión que ha difundido Washington. Según ese reporte, Uruguay habría sido incluido en la lista de 15 países que pagan de manera directa al Gobierno de Cuba por la presencia de esos trabajadores de la salud.

Fuentes del Gobierno uruguayo le confirmaron al citado medio que EE.UU. le comunicó la inclusión de Uruguay en el reporte a los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores, pero a través de un non paper, es decir, una comunicación diplomática que se considera “no oficial” y que solo se utiliza para plantear posiciones en el marco de intercambios.

Sin embargo, la noticia provocó un revuelo en Uruguay y se interpretó como una presión de Washington contra el Gobierno encabezado por el presidente Yamandú Orsi, en el marco de las reforzadas políticas injerencistas que Trump aplica en América Latina.

El periodista Gabriel Pereyra incluso reveló que el Departamento de Estado habría advertido que Uruguay tenía que dejar de contratar a los médicos cubanos que suelen atender en el Hospital de Ojos, ya que, de lo contrario, sería ubicado en una “lista negra” y se le suspendería toda ayuda militar.

Esta versión fue desmentida a principios de mes por el canciller Mario Lubetkin, quien aseguró que Uruguay no había recibido ninguna comunicación oficial de EE.UU. sobre la presencia de los médicos cubanos, aunque sí confirmó que el tema forma parte de la agenda de diálogo bilateral.

“Esta experiencia de estos profesionales oculistas ha sido una experiencia extraordinaria en el país. Les han dado vista a mucha, mucha gente, fuera de cualquier connotación política y de pensamiento. Las experiencias que son positivas las queremos y las vamos a preservar, naturalmente, en un marco de acuerdo y de diálogo con todos los actores y con nuestros países contraparte, para que todos estemos cómodos”, señaló.

Tomado de Cubadebate

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