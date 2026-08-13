María del Carmen Herrera Caseiro, embajadora y delegada permanente de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), suscribió este lunes en París el mensaje destinado al Papa León XIV en ocasión de su próxima visita oficial a la sede de la Organización, prevista para el 25 de septiembre en la capital francesa.

Según precisó el portal Cubaminrex, la visita tendrá lugar por invitación de Khaled El-Enany, director general de la Unesco, y estará dedicada a la dignidad humana, la paz y el diálogo.

Como parte de la iniciativa, se entregará al Sumo Pontífice un libro con mensajes de paz de los Estados miembros.

La representación cubana se sumó con un texto que evoca el pensamiento del líder histórico de la Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario y reafirma el compromiso de Cuba con la paz, la soberanía y la dignidad humana, al tiempo que denunció el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

En el mensaje, Herrera Caseiro expresó que la construcción de la paz en la mente y en el alma de las personas constituye una necesidad impostergable para garantizar un mundo de dignidad, solidaridad y cooperación.

La diplomática recordó que Cuba mantiene vínculos históricos de ocho décadas con la Unesco, sustentados en la coincidencia de principios con los promovidos por la Revolución Cubana desde sus inicios.

Señaló que el pueblo cubano sufre desde hace más de seis décadas un férreo bloqueo que afecta severamente su desarrollo, y destacó que la resistencia de la Isla se fortalece con el apoyo de los amantes de la paz y la justicia en el mundo.

Tomadp de la ACN

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