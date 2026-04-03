La Aduana General de la República detectó recientemente en el Aeropuerto Internacional José Martí un pasajero que intentaba introducir drogas ingeridas, ocupándose 48 cápsulas con cocaína, informó Wiliam Pérez González, vicejefe primero de la institución.

Pérez González declaró desde su perfil en la red social X, que la detección fue resultado de un análisis de riesgos realizado por la Aduana y el Órgano Antidrogas, lo cual constituye una fortaleza en el enfrentamiento al tráfico internacional de drogas.

El funcionario explicó que este modus operandi representa un serio riesgo para la vida de quienes trasladan la sustancia ilícita, y reafirma la política de tolerancia cero de Cuba frente al narcotráfico.

La Aduana General de la República mantiene su estrategia de cerrar filas en frontera ante el flagelo de las drogas, en cumplimiento de la política estatal de proteger la salud y seguridad de la población.

Tomado de ACN

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