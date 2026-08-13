Según el medio jordano, Safadi formuló estas declaraciones durante su participación en un seminario sobre diplomacia humanitaria celebrado en Nueva York, dedicado a la defensa del derecho internacional humanitario.

El encuentro fue organizado por la Unión Europea e Irlanda y copatrocinado por Jordania, la Unión Africana, Brasil y Canadá, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores jordano.

El canciller afirmó que más de dos millones de palestinos en Gaza están «atrapados en la opresión, la privación y el sufrimiento» porque, a su juicio, la comunidad internacional no utiliza las herramientas del derecho internacional contra quienes violan las normas humanitarias.

Subrayó que los habitantes de la Franja carecen de alimentos y medicinas «no por falta de ayuda disponible, sino porque Israel impide su entrada».

«La ayuda se está echando a perder en los almacenes porque Israel bloquea su entrada», reiteró.

Safadi puntualizó que Jordania funcionó como centro logístico para la ayuda internacional destinada a Gaza antes de que Israel bloqueara su acceso, y reafirmó la disposición de su país a cooperar con sus socios para garantizar una respuesta humanitaria eficaz.

El ministro instó a la comunidad internacional a activar los mecanismos del derecho internacional para frenar el creciente número de violaciones registradas en más de 100 conflictos en todo el mundo, con especial atención a la situación en Gaza.

Asimismo, destacó la necesidad de una acción internacional concertada que permita exigir responsabilidades a quienes infringen ese conjunto de normas y advirtió sobre los riesgos de que la sociedad se vuelva insensible ante las violaciones del derecho humanitario.

En este contexto, Safadi afirmó que Israel destruyó «el 92 por ciento de los edificios y de la infraestructura sanitaria» de Gaza y señaló que más de 700 mil palestinos están privados de su derecho a la educación.

Desde el 8 de octubre de 2023, Israel mantiene una ofensiva en la Franja de Gaza que, según las autoridades palestinas, causó más de 73 mil muertos y 174 mil heridos, además de una amplia destrucción de la infraestructura del enclave.

Tomado de Prensa Latina

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