En la sede de la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas en Nueva York se celebró este último fin de semana el Encuentro Nacional de Cubanos Residentes en Estados Unidos, espacio de diálogo con la delegación cubana al Segmento de Alto Nivel del Debate General.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, el encuentro estuvo presidido por Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, acompañado por Carlos Fernández de Cossío, viceministro del ramo, y Ana Teresita González Fraga, directora general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior.

Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores, actualizó a los asistentes sobre la situación del país y las relaciones bilaterales con Estados Unidos, al tiempo que explicó el impacto de la política de asfixia económica en la vida de las familias cubanas.

El diplomático ilustró con ejemplos el efecto del cerco energético y de las medidas secundarias en sectores esenciales, en particular la salud, y subrayó las transformaciones emprendidas para enfrentar el momento actual.

Ana Teresita González Fraga, directora general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior, presentó oportunidades para la participación de los emigrados en el desarrollo económico y social de Cuba, a partir de las nuevas transformaciones aprobadas.

La funcionaria anunció la próxima entrada en vigor, en noviembre, de las Leyes de Migración, Ciudadanía y Extranjería y sus Reglamentos, que consolidan los avances en las relaciones con los connacionales en el exterior.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, clausuró el encuentro y destacó la importancia de la integración de los cubanos residentes en el exterior y sus descendientes en la vida nacional.

El canciller Rodríguez Parrilla agradeció la labor de los emigrados en proyectos solidarios, envío de donaciones y movilización contra el bloqueo económico, comercial y financiero, lo cual evidencia su estrecho vínculo con Cuba.

El evento, caracterizado por un intercambio amplio y constructivo, reflejó la voluntad de los participantes de continuar apoyando a la Patria en el complejo escenario actual.

Tomado de la ACN

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