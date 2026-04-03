Las elecciones presidenciales de Colombia no han terminado, a pesar de que el candidato del conservador Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, ya se proclamó como ganador, puesto que todavía falta que concluya el escrutinio oficial, que se presenten y resuelvan las impugnaciones, y se informen los resultados definitivos.

Una vez que culmine todo ese proceso, las autoridades electorales anunciarían al nuevo presidente electo, que el 7 de agosto relevará en el poder a Gustavo Petro para un período de Gobierno de cuatro años.

La revisión adquiere una importancia trascendental debido a que, según el preconteo de la segunda vuelta realizada el domingo, De la Espriella obtuvo el 49,6 % de los votos, frente al 48,7 alcanzado por el candidato de la izquierda, Iván Cepeda. La diferencia es de solo 250.830 sufragios de entre más de 25,6 millones emitidos.

El diario El Tiempo explicó que esta es la elección más cerrada que Colombia enfrenta en la historia reciente, por lo que las autoridades y los observadores convocaron a esperar con tranquilidad la revisión que los próximos días llevarán a cabo 9.300 jueces y notarios que integran las comisiones escrutadoras.

En este reporte, sin embargo, Frey Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral, recordó que históricamente el preconteo y el escrutinio no han registrado diferencias importantes, lo que significaría que el triunfo de De la Espriella es irreversible.

Reacciones opuestas

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, aseguró que los dos aspirantes cuentan con todas las garantías en torno a la transparencia del escrutinio, ya que hubo una inédita participación de 350.000 observadores independientes y personas acreditadas por parte de ambas campañas para revisar que no hubiera irregularidades.

Los candidatos, en tanto, mostraron reacciones opuestas, ya que, a pesar de que el proceso electoral no ha terminado y de la mínima diferencia de votos, De la Espriella se declaró ganador y recibió respaldo de varios gobiernos extranjeros, que ya lo reconocieron y felicitaron como presidente electo, entre ellos el de EE.UU.

Cepeda, por el contrario, anunció que impugnará 33.000 mesas de votación y que solo aceptará los resultados definitivos del escrutinio porque el preconteo «no es oficial ni vinculante».

Petro mostró un perfil más de confrontación, ya que denunció que Israel estaría detrás de un supuesto ‘hackeo’ del ‘software’ electoral para alterar los resultados en favor de De la Espriella.

«A toda la población le solicito tranquilidad y mesura para lograr un escrutinio a fondo y bien hecho que refleje la real decisión de la ciudadanía. Mantengo en que es hora, antes de dejarse ganar del odio, la búsqueda de un diálogo nacional entre las corrientes políticas fundamentales en que se divide por mitad la sociedad colombiana, cualquiera el sea el resultado real del escrutinio», convocó.

Tomado de Rusia Today

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