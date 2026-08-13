Los demócratas de la Cámara de Representantes alistan una extensa agenda de pesquisas contra el presidente Donald Trump, su administración y su familia, en caso de recuperar el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre próximo, según The Washington Post.

El diario cita a una docena de legisladores y asesores demócratas que estarían al frente de comités si su partido retomara la Cámara. Según explicaron, ya preparan investigaciones exhaustivas sobre el creciente patrimonio de Trump durante sus mandatos, su reconfiguración del gobierno federal y la persecución de adversarios políticos.

Las principales líneas de investigación incluirían:

El enriquecimiento de la familia Trump mientras el presidente está en el cargo.

El perdón presidencial otorgado a estafadores convictos que hicieron donaciones a sus campañas o mantienen vínculos cercanos con su círculo político.

Proyectos de construcción impulsados sin buscar aprobación, como la renovación de la Piscina Reflectante, el Kennedy Center y el salón de baile de la Casa Blanca.

Las tácticas de aplicación de la ley en el ámbito migratorio.

La purga de funcionarios que han contradicho al presidente.

El manejo de los archivos del fallecido financiero y pedófilo Jeffrey Epstein, entre otras.

La ofensiva legislativa dependerá de que los demócratas logren la mayoría en la Cámara en los comicios de noviembre.

Tomado de Cubadebate

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