Los equipos de rescate de Indonesia afirman que unos 130 pasajeros y miembros de la tripulación están aún desaparecidos después de que un transbordador que transportaba a más de 240 personas se hundiera este domingo debido al mal tiempo en el mar de Java. Al menos 107 personas fueron rescatadas y se recuperaron los cuerpos de seis pasajeros mientras se ampliaba la operación de búsqueda en las aguas alrededor de la última posición conocida de la embarcación..

El ferry viajaba desde Surabaya, en Java Oriental, hacia Banjarmasin, en la provincia de Kalimantan Meridional, informaron las autoridades.

El capitán de la embarcación había informado previamente de un mar embravecido, con olas de hasta 3 metros (10 pies), antes de emitir un mensaje de socorro en el que señalaba que el barco se estaba escorando, dijo I Putu Sudayana, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Banjarmasin. Posteriormente, las autoridades recibieron información que indicaba que la embarcación había volcado y luego se había hundido.

La agencia de rescate de Banjarmasin informó que recibió un aviso dos horas después de que se perdiera el contacto con el Virgo Transport 8, alrededor de las 2:00 a.m. de este domingo. El barco había partido de Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia, con destino a Banjarmasin, una ciudad de la isla de Borneo.

“El operador del barco informó del incidente a las autoridades tras recibir información de que la embarcación se había encontrado con mal tiempo”, dijo Sudayana en una videoconferencia informativa.

En respuesta, un barco de rescate se dirigía hacia la última posición conocida estimada del Virgo Transport 8, dijo, y las autoridades estaban desplegando equipos de rescate apoyados por cuatro embarcaciones, incluido un buque de la armada, y un helicóptero, ya que el ferry transportaba a un gran número de pasajeros y tripulantes.

Sobrevivientes rescatados, cuerpos recuperados

La información inicial indicaba que la última posición conocida de la embarcación estaba en el mar de Java, a unos 148 kilómetros (92 millas) de un muelle en Banjarmasin. Según el manifiesto del barco, transportaba a 243 personas —213 pasajeros y 30 tripulantes—, aunque en Indonesia es común que el número de pasajeros difiera del manifiesto.

Sudayana, quien coordina la búsqueda, dijo que la agencia estaba trabajando con las autoridades marítimas y otros organismos pertinentes, al tiempo que vigilaba de cerca las condiciones meteorológicas en la zona.

Los equipos de búsqueda, con la ayuda de remolcadores cercanos y otras embarcaciones que pasaban por la zona, habían rescatado a 107 personas y recuperado seis cuerpos hasta la tarde del domingo, dijo.

El Virgo Transport 8, de fabricación japonesa, está diseñado para transportar tanto pasajeros como vehículos.

Familiares angustiados esperan noticias

Cientos de familiares se reunieron este domingo en un centro de mando en el puerto de Trisakti, en Banjarmasin, a la espera de noticias sobre familiares que se cree que iban a bordo del ferry. Muchos revisaban con ansiedad las listas de pasajeros y de personas rescatadas mientras las autoridades continuaban buscando supervivientes.

“Me quedé conmocionada cuando vi el nombre de mi tío en la lista de pasajeros”, dijo una mujer que se identifica con un solo nombre, Bunga. “Pero sentí alivio después de que los funcionarios me dijeran que había sido rescatado”.

Indonesia es un archipiélago de más de 17.000 islas donde los ferris son un medio de transporte habitual. Los desastres ocurren con regularidad, y a menudo se culpa a la débil aplicación de las normas de seguridad.

El mes pasado, al menos 211 personas fueron rescatadas de un ferri indonesio que se incendió en medio de un mar embravecido cerca de la turística isla indonesia de Bali, mientras que una persona fue hallada muerta y otras cuatro siguen desaparecidas. El incidente ocurrió menos de dos semanas después de que otro ferri indonesio, el Mutiara Sentosa 2, se incendiara en aguas frente a la isla principal de Java, dejando al menos cinco muertos.

El accidente de este domingo se produce apenas cuatro días después de que un incendio que arrasó un ferry de pasajeros en Filipinas causara la muerte de al menos 76 personas, mientras que al menos otras 10 siguen desaparecidas.

Tomado de Cubadebate

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