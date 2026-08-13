El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se dirigió este domingo a los delegados del Festival Internacional de la Juventud que se celebra en la ciudad rusa de Ekaterimburgo.

«No tengo ninguna duda de que a ustedes, la generación joven, les saldrá todo bien. Este es su momento», destacó en un videomensaje.

Además, el mandatario subrayó la importancia del lugar donde se celebra el festival, «una ciudad donde se unen Europa y Asia, y donde la historia está presente, literalmente, en cada piedra». Precisamente allí surgieron muchas de las ideas que transformaron el mundo, recordó.

Putin dijo que espera que el mundo en el futuro esté basado en la paz, que en Rusia implica una amistad «sólida y duradera», con buena vecindad, justicia, respeto mutuo, humanidad y lleno de posibilidades. Y todo esto, independientemente de la «nacionalidad, del dinero, del estatus o del origen», señaló.

Al mismo tiempo, destacó que en su camino de desarrollo cada pueblo debe «tener acceso en igualdad de condiciones a medicamentos, alimentos, agua y energía, así como la posibilidad de recibir educación y utilizar las tecnologías más avanzadas».

«Eso es lo que aspiramos a conseguir, por lo que luchamos y con lo que soñamos. Si comparten estos objetivos, cambiemos el mundo juntos. Nos encantará contar con quienes decidan sumarse a nuestros proyectos en Rusia», concluyó el mandatario.

El Festival Internacional de la Juventud empezó el 11 de septiembre y finalizará el 17 de septiembre. Reune a 1.000 participantes, que pueden ver espectáculos inmersivos y presentaciones artísticas, practicar en laboratorios creativos, unirse a eventos deportivos y conversar con campeones en ciertas disciplinas. Además, el festival incluye actividades ecológicas, como la plantación de árboles, jornadas de limpieza y excursiones benéficas.

Tomado de Cubadebate

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