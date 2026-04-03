Keir Starmer anunció este lunes su renuncia como primer ministro del Reino Unido al enfrentarse a una presión cada vez mayor dentro de su propio Gobierno, donde varios ministros de alto rango le estarían pidiendo que abandone el cargo. Asumió el poder hace poco menos de dos años y fue el sexto primer ministro en 10 años.

Starmer dimite como primer ministro y también renuncia como líder del Partido Laborista. «Esta mañana hablé con su majestad el rey para informarle de mi decisión», indicó.

El mandatario confirmó que seguirá en el cargo hasta que el Partido Laborista elija nuevo líder en septiembre. «Esto garantizará que haya un nuevo líder antes de que el Parlamento reanude sus sesiones en septiembre», expresó. Además, afirmó que hará «todo lo posible para asegurar una transición de poder ordenada».

Como conclusión de su discurso de dimisión, indicó que tras dejar «el puesto más importante del país» dedicará más tiempo al «trabajo más importante» de ser «el mejor marido posible» y «el mejor padre posible». «También le brindaré a mi sucesor mi apoyo total e incondicional, sabiendo que heredará una Gran Bretaña mucho más fuerte y justa que la que heredé hace dos años, mejor preparada para los desafíos que se avecinan y con mayor capacidad para asegurar la reelección del Partido Laborista», subrayó y agradeció a todos sus amigos y colegas por su apoyo.

Crisis gubernamental

En particular, Sky News informó previamente que la ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, habría pedido a Starmer que dimita. Según el medio, la funcionaria habría transmitido ese mensaje al jefe de Gobierno en privado durante el fin de semana.

Además de Cooper, otros funcionarios de alto rango le instaron a que abandone el cargo. Entre ellos figuraban la ministra de Transporte, Heidi Alexander, que lo hizo el pasado viernes; la ministra del Interior, Shabana Mahmood, tras las elecciones locales del mes pasado; y el ministro de Energía, Ed Miliband, también después de esos comicios.

Por su parte, Andy Burnham, el alcalde de Gran Mánchester, se posiciona como un firme aspirante a suceder a Starmer, tras su victoria en la elección parcial del pasado jueves en la que obtuvo el escaño para el Parlamento británico por el distrito electoral de Makerfield.

Tomado de Rusia Today

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