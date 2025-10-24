La situación en Cuba es “realmente crítica”, declaró este lunes el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, al comentar la información sobre los problemas que sufre la isla con el combustible para aviones y transportistas, mientras EE.UU. redobla su presión económica y militar sobre la nación caribeña.

“Por canales diplomáticos y de otro tipo mantenemos un contacto intenso con nuestros amigos cubanos”, señaló.

“Efectivamente, las técnicas asfixiantes por parte de Estados Unidos están causando graves dificultades al país”, lamentó.

Ante esta situación, el vocero señaló que Moscú está discutiendo con las autoridades cubanas para buscar vías de solución. “Estamos hablando con nuestros amigos cubanos sobre posibles vías para resolver estos problemas o, al menos, para prestar la ayuda que esté a nuestro alcance”, concluyó Peskov.

Medidas contra “la política coercitiva‚ de EE.UU.

El Gobierno de Cuba presentó este 6 de febrero las medidas que adoptará para enfrentar el recrudecimiento de las políticas estadounidenses contra la isla.

“Esta política coercitiva [de EE.UU.] se ha caracterizado por la persecución financiera y las sanciones secundarias contra buques y compañías que intentan llevar combustible a nuestro país, buques que son contratados de manera lícita por Cuba, ejerciendo su derecho como cualquier otro Estado del mundo”, indi?ó el vice primer ministro del país, Oscar Pérez-Oliva Fraga.

Así, las iniciativas anunciadas conciernen a la producción y uso del combustible, al sector energético, la agricultura y la salud. En particular, las autoridades llamaron a aprovechar al máximo las capacidades de la isla, tanto para la producción de alimentos como para la generación de electricidad mediante fuentes renovables.

Amenazas de Trump a Cuba

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” ante la supuesta “amenaza inusual y extraordinaria” que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.

El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con “numerosos países hostiles”, de acoger a “grupos terroristas transnacionales” como Hamás y Hezbolá y de permitir el despliegue en la isla de “sofisticadas capacidades militares y de inteligencia” de Rusia y China.

Posteriormente, el inquilino de la Casa Blanca reconoció que su Administración mantiene contactos con La Habana e indicó que van a llegar a un acuerdo con Cuba, aunque calificó al país caribeño como “una nación en decadencia” que “ya no cuenta con Venezuela» para sostenerse.

A su vez, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó: “Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales”.

Mientras, Moscú expresó su “firme disposición a seguir prestando a Cuba el apoyo político y material necesario”. “Por la parte rusa se ha confirmado la posición de principio respecto a la inaceptabilidad de ejercer presión económica y militar sobre Cuba, incluyendo el bloqueo del suministro de energía a la isla, lo que podría provocar un grave deterioro de la situación económica y humanitaria en el país”, señaló la Cancillería.

