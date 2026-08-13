Como parte del programa de la delegación cubana a la XVIII Cumbre de Líderes de los BRICS, el viceministro primero del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), Carlos Luis Jorge Méndez, fue recibido en la sede del Ministerio de Comercio e Industria de la India por el ministro de Estado, Shri Jitin Prasada.

Durante el encuentro, ambas partes intercambiaron sobre el estado de las relaciones económicas bilaterales y las potencialidades para impulsarlas, en el contexto de las transformaciones del modelo económico y social cubano.

La reunión se inscribe en la agenda de trabajo de Cuba en la cita de los BRICS, donde busca fortalecer vínculos con países miembros y explorar nuevas oportunidades de cooperación en comercio e inversión.

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