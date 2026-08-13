Un cuarto de siglo después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez evocó este viernes las reflexiones de Fidel Castro en aquella jornada, cuando alertó que la lucha contra el terrorismo no podía reducirse a “eliminar a un terrorista por aquí y otro por allá”, sino que debía incluir el fin del terrorismo de Estado, los genocidios y la aplicación de políticas de paz y respeto a normas morales y legales.

En su mensaje, Díaz-Canel subrayó que Cuba ha sido víctima de más de seis décadas de agresiones terroristas, con un saldo de más de 3 400 muertos y 2 099 lesionados. Denunció además que actualmente la isla enfrenta un “plan genocida para rendir por hambre al pueblo”, al que calificó también como terrorismo de Estado.

El mandatario vinculó la memoria del 11-S con la realidad cubana, insistiendo en que la verdadera lucha internacional contra el terrorismo debe basarse en la erradicación de las prácticas que sacrifican vidas inocentes y en la construcción de un orden mundial más justo.

Tomado de Cubadebate

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