Una victoria y una derrota fue el resultado de los dos representantes de Las Tunas el la fase final del campeonato cubano de Ajedrez que se juega en el Hotel, de La Habana. Este desempeño no acerca a los tuneros a la parte alta de la tabla que luego de cinco rondas comanda el GM santiaguero Lelys Martínez (Elo 24337) con 4.0 puntos. Lelys acordó tablas con su homólogo camagüeyano Jorge Roberto Elías (2507).

En el caso de los tuneros el MF César Alejandro Pérez (2364) derrotó con piezas blancas al MI holguinero Ríder Díaz, mientras el MI Michel Alejandro Díaz (2440), jugando con figuras negras era superado por el GM de Holguín Luis Manuel Pérez (2316).

Ahora después de la quinta manga César Alejandro se ubica en la novena casilla y Michel Alejandro en la décimo segunda, ambos con 3.0 unidades.

Por encima de ellos, además del líder Lelys Martínez se acomoda un sexteto de trebejistas con 3.5 puntos. Ahí están los GM Dylan Verdalles (HAB), Omar Almeida (HAB), Ermes Espinosa y Elier Miranda (VCL), así como el MI Jorge Roberto Elías (CAM) y el MF Kéver Solares (CAV).

Este lunes en la sexta ronda los tuneros César Alejandro y Michel Alejandro al GM guantanamero Juan Borges (2361) y al GM habanero Omar Almeida (2465). El puntero Lelys Martínez tiene tablero por medio al GM villaclareño Ermes Espinosa (2461). El torneo se juega por el sistema suizo a nueve fechas y eligirá a un nuevo campeón de Cuba.

DATOS:ajedrezcuba

FOTO: Federación Cubana de Ajedrez

(Visitado 5 veces, 5 visitas hoy)

Marcar Favorito