Por tercera ocasión, los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han impedido el avance de un proyecto de ley de origen demócrata relacionado con los poderes de guerra y dirigido a Irán.

La iniciativa pretendía obligar al presidente Donald Trump a solicitar la autorización del Congreso para proseguir con las operaciones militares.

La votación concluyó con un empate de 212 a 212, lo que bloqueó la medida. Dos legisladores republicanos, Brian Fitzpatrick y Tom Barrett, respaldaron la propuesta, mientras que el demócrata Jared Golden se alineó con la mayoría republicana para votar en contra.

Este nuevo revés legislativo para los demócratas ocurrió un día después de que una iniciativa similar fuera rechazada en el Senado, donde se había presentado por séptima vez desde el inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, a finales de febrero.

La estrategia de los demócratas al presentar repetidamente estas resoluciones busca presionar a los republicanos para que expresen de forma pública su posición sobre el conflicto, teniendo en cuenta las implicaciones económicas y políticas del mismo, especialmente a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

Tomado de Cubadebate

(Visitado 9 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito