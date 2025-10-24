Segundo Frente, Santiago de Cuba, 11 mar (ACN) Con la colocación de una ofrenda floral a título del pueblo de Cuba pobladores santiagueros recordaron hoy el aniversario 68 de la constitución del Segundo Frente Oriental Frank País García.

En el mausoleo que resguarda los restos de los integrantes de ese núcleo guerrillero, también se depositó un ramo de flores en nombre del General de Ejército Raúl Castro a la Heroína de la sierra y el llano Vilma Espín.

Nordley Valenzuela, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en ese territorio montañoso, refirió que el hecho forma parte de la continuidad histórica de la lucha de los cubanos por su definitiva libertad, pues con la apertura del frente se hacían realidad los sueños de los humildes y explotados de aquel entonces.

El enemigo insta a olvidar la historia, donde radica nuestra esencia de lucha, y no cesa en su empeño de doblegarnos para apoderarse del país a cualquier precio, amenaza que no permitiremos desde la firmeza, el coraje y la preparación sistemática para la defensa de la patria bajo la concepción de guerra de todo el pueblo, manifestó.

Denunció, desde este municipio, cien por ciento obra de la Revolución, las acciones belicistas de Estados Unidos e Israel contra Irán, poniendo en peligro la paz mundial.

Por muy difícil que sea el momento o complicada la circunstancia, seguimos aquí de pie y combatiendo; honremos hoy con nuestro esfuerzo y sacrificio la memoria de aquellos combatientes que llevaron a cabo la valerosa gesta, subrayó.

Valenzuela expresó que su legado vive, inspirando a defender los principios de libertad y justicia y a seguir construyendo una nación más unida, comprometida y firme con los principios innegociables de la Revolución.

Beatriz Johnson, primera secretaria del PCC en la provincia, Manuel Falcón, gobernador, y el General de Brigada Luis Prieto Lazo, jefe de la Región Militar Santiago, encabezaron la conmemoración junto a las autoridades del municipio montañoso.

De manera especial estuvo presente el Héroe del Trabajo, Primer Coronel Alberto Vásquez García, quien fuera combatiente de la clandestinidad, integrante del primer refuerzo enviado por Frank País a la Sierra Maestra, fundador del Segundo Frente y chofer del jeep que condujo al Comandante en Jefe en la caravana de la victoria.

Al acto asistieron también dirigentes del PCC y el gobierno, representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de las organizaciones sociales y de masas, y población de esta serrana demarcación.

Constituido un 11 de marzo de 1958 por fuerzas de la columna número seis al mando del líder histórico de la Revolución, hoy la realidad del municipio dista de la encontrada hace 68 años y sobresale por el desarrollo económico, social y cultural de sus pobladores.

