La Habana, 11 mar (ACN) La Fiscalía General de la República de Cuba instituyó mediante la Resolución No. 16 de 2023 el Protocolo de actuación para la prevención y enfrentamiento a la discriminación racial, según disposición de la Fiscal General de la República.

Según informó la institución desde su perfil en Facebook, el documento establece la manera en que los fiscales deben proceder ante planteamientos, quejas, peticiones y denuncias relacionadas con actos de discriminación racial, en correspondencia con lo dispuesto en la Constitución de la República y el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial aprobado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.

La normativa se sustenta en el artículo 156 de la Constitución, que regula la misión fundamental de la Fiscalía General de la República, y en la Ley No. 160, que define los principios rectores de la actividad del órgano.

También integra disposiciones contenidas en la Resolución No. 2 de 2022 del Fiscal General de la República, sobre el procedimiento para la atención y tramitación de las quejas, peticiones y denuncias de las personas en la Fiscalía, así como en la Resolución No. 3 de 2022, relativa al trabajo del fiscal en procesos de protección a la familia y asuntos jurisdiccionales.

El protocolo incluye además lo establecido en la Resolución No. 5 de 2022, que regula el procedimiento para el control de la legalidad en los establecimientos penitenciarios, con el propósito de garantizar la protección de los derechos ciudadanos.

