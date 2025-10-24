La Habana, 11 mar (ACN) La plataforma cubana de streaming Picta anunció la incorporación de la señal directa de los canales de la televisión nacional en su versión web, con el propósito de ofrecer mayor estabilidad en la visualización de contenidos.

Según información divulgada por el servicio digital en su perfil en Facebook y confirmada por el perfil de la Televisión Cubana en la misma red social, la actualización permitirá reducir interrupciones en la transmisión y facilitar el acceso a la programación televisiva desde computadoras y dispositivos móviles conectados a internet.

A través de esta opción los usuarios podrán acceder en tiempo real a Tele Rebelde, Cubavisión, Canal Habana, Canal Educativo, Canal Educativo 2, Canal Clave, Canal Caribe y Cubavisión Internacional.

Picta, creada en 2017 como parte del Proyecto Z17 por la Universidad de las Ciencias Informáticas y la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, se ha consolidado como espacio de distribución audiovisual con estrenos nacionales, clásicos restaurados y coproducciones latinoamericanas.

La plataforma cuenta con más de 800 creadores verificados y se distribuye en formato web, aplicación móvil y Android TV, lo que facilita el acceso a contenidos culturales cubanos y regionales.

Tomado de ACN

