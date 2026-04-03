La dirección provincial de deportes en Las Tunas y su comisión de beisbol acaban de anunciar de manera oficial una lista de 60 peloteros de donde saldrá el equipo de los Leñadores a la Serie Nacional 65 prevista para comenzar entre septiembre y octubre de este año. En la nueva convocatoria no fueron incluidos el receptor Oberto Coca, el lanzador Alejandro Meneses y el infilder Yunior Otero.

Para la receptoría han sido llamados Yosvani Alarcón y Deismel Hurtado (JOB), Alexander Bermúdez (LTU), Leynier Pérez (MAJ) y Kevin Avila (MEN). Por su parte en la lista de 14 jugadores de cuadro se distinguen los hermanos Roberto y Jean Lucas Baldoquín (COL), Yordanys Alarcón (COL), Henry Quintero y Luis Antonio Pérez (AMA) y Norge Torres (LTU).

Para la custodia de los jardines (14) reaparece Yuniesky Larduet (COL) y se mantienen Yudier Rondón (MAN), Yassel Izaguirre (LTU), Maikel Molina (AMA), Héctor Castillo (LTU), Leonardo Joseph, Osmani Urrutia Jr (LTU) y Daicel Lewis (PPA).

Por último forman la preselección un total de 27 lanzadores con el regreso de Yosbel Cancino, Leandro Cañada y Yoelkis Cruz Jr. Aquí se mantiene la columna vertebral con Yosmel Garcés, Keniel Ferraz y Andier Reyes (LTU), Rodolfo Díaz (JOB), Eliánder Bravo (COL), así como Alberto Pablo Civil y Anier Pérez (PPA).

En todas las áreas aparecen jóvenes talentos del beisbol tunero.

El colectivo de dirección lo encabeza el mánager Abeisy Pantoja y lo integran 20 especialistas entre ellos los experimentados Rolando Ponce de León, Angel Sosa, Jorge Hierrezuelo, Félix Núñez y Rodolfo Correa.

FOTOS: Archivo

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