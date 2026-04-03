Los dieciseis atletas tuneros que representarán a Cuba en los XXX Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo-2026 están listos para competir y aportar medallas en las diferentes disciplinas que tendrán lugar de manera escalonada entre el 24 de julio y el 8 de agosto. La cita regional más antigua del mundo reunirá en esta ocasión a más de 5000 atletas de 37 naciones

El atletismo y el Hockey sobre Césped aportan el mayor número de atletas del balcón del oriente con cinco y cuatro respectivamente. En el deporte rey lo harán Reynaldo Espinosa, Yander Herrera, Marian López, Yoandys Lescay y José Tamerón, mientras empuñarán bastones sobre la cancha Sunailys Nikle, Alexyanes Ramírez, Diana Lores y Moisés Torres. También vestirán el uniforme nacional los softbolistas Héctor Castillo y Rosangela Jardines , así como Diana Leyva en el pentatlón moderno; Claudia Tarín en voleibol; Dailiana Rosi Concepción en gimnasia y Ricardo Polo en fútbol. Igualmente Las Tunas estará representada por los entrenadores Arnoy Rojas y Reiter Téllez, de taekwondo y tiro con arco.

De este grupo el candidato a medallas es el velocista Reynaldo Espinosa, semifinalista en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 . En la presente temporada ha fijado tiempos de 10.21 en los 100 metros planos y 20.67 en los 200, ésta última su mejor marca personal. Además competirá el el relevo corto. En el deporte rey destaca también la presencia de Yánder Herrera el principal talento de los 110 metros con vallas en Cuba . Su crono de 13.37 lo ubica entre los primeros del ranking mundial juvenil y candidato al podio en Santo Domingo 2026. Igualmente el veterano velocista

Yoandys Lezcay va por medallas en los relevos 4X100 y 4X400 , una buena oportunidad para rememorar su título en el relev o largo y el oro en los 400 lisos durante los juegos CentroCaribe de Veracruz-2014. De los restantes tuneros José Tamerón se inscribió en los 5000 y 10000 metros, mientras Mariam López Guisao va a su segunda oportunidad en estas citas, esta vez en las pruebas de 1500 y 5000 metros planos.

En los deportes colectivos son columnas vertebrales en sus respectivos equipos el antesalista Henry Quintero con la novena de Béisbol, igual que la receptora Rosángela Jardines y el jardinero Héctor Castillo, ambos en el Softbol donde también lo acompañará el receptor Samuel Boris . De igual manera son decisivos en sus aportes la voleibolista Claudia Tarin, una joven de 22 años que se desempeña como atacante auxiliar en las nuevas Morenas del Caribe y quien fuera medallista de bronce en San Salvador-2023. Sunailys Nikle, Alexyanes Ramírez, Diana Lores y Moisés Torres con los planteles cubanos de Hockey sobre Césped también están llamados a rendir el máximo en pos de una buena actuación.

Daliana Rosi Concepción es la embajadora tunera en la delegación de Gimnasia y llega a Santo Domingo con la experiencia en una base de entrenamiento en la Academia rusa de Sochi y su participación en el campeonato Panamericano con sede en Brasil. La fiesta deportiva en la capital dominicana bien pudiera ser el inicio de su consagración.

Diana Leyva es con 24 años la principal carta de Cuba en el Pentatlón Moderno

(esgrima, natación, campo de obstáculos, tiro con láser y carrera). Ella trajo dos bronces de San Salvador-2023 y ese mismo compitió en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.

El fútbol regresa al programa de los juegos regionales más antiguos del mundo y Cuba pretende superar la medalla de bronce alcanzada en la cita mexicana de Veracruz 2014. Para ello convocó una selección muy talentosa que pertenece a la categoría Sub21 y donde se incluye al tunero Ricardo Polo. Cuba aparece en el grupo B y el debuta este día 30 ante Costa Rica en una llave bien difícil donde estarán además Panamá y Colombia. En el otro apartado se eliminarán México, Guatemala, Venezuela y Dominicana.

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