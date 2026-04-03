En ocasión del 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional, la provincia de Las Tunas reafirma su compromiso con la continuidad histórica de la Revolución…El territorio tuneros se encuentra inmerso en un amplio movimiento de inauguración y reinauguración de obras de impacto social.

El primer secretario del Comité Provincial del Partido, Osbel Lorenzo Rodríguez, realizó recorridos por los municipios de Majibacoa y Manatí, donde constató la marcha de importantes acciones constructivas, de rehabilitación y recuperación de servicios esenciales.

En Majibacoa, destaca la inauguración de la Casa Hogar de Atención Comunitaria en Gastón, concebida para acoger a 10 personas. Esta instalación representa un avance significativo en la atención social a quienes requieren acompañamiento, protección y cuidados especializados.

Sobresale además la apertura de la casita infantil en la secundaria Máximo Gómez, con capacidad para 25 niños. Esta obra contribuye al apoyo a las familias trabajadoras y al fortalecimiento de alternativas de cuidado educativo en edades tempranas, al tiempo que favorece la estabilidad laboral y social de madres, de los sectores de educación, salud y la agricultura.

También en Majibacoa, el Hogar Materno, con capacidad para 25 gestantes, constituye una instalación de alta significación para la salud pública. Su funcionamiento permite elevar la calidad de la atención prenatal, ofrecer mejores condiciones de seguimiento médico y garantizar mayor seguridad a las embarazadas que requieren vigilancia especializada.

Entre las acciones de beneficio comunitario se incluyen, además, las adaptaciones realizadas en la panadería de Las Parras y el funcionamiento otra vez de la feria agropecuaria.

En el municipio de Manatí, la visita permitió apreciar avances relevantes en el sector de la salud, entre ellos la recuperación del equipo de rayos X en el policlínico Mártires de Manatí. La puesta en funcionamiento de este medio diagnóstico fortalece la capacidad asistencial del territorio, reduce limitaciones en la prestación de servicios médicos y favorece una atención más oportuna a la población.

De igual manera, la recuperación de las escuelas Frank País y Ovidio Torres constituye una muestra del respaldo sostenido a la educación como pilar fundamental de la sociedad. La rehabilitación de estos centros permite mejorar las condiciones para el aprendizaje, elevar la calidad del proceso docente-educativo y dignificar los espacios donde se forman las nuevas generaciones.

Estas obras, inauguradas y reinauguradas en saludo al 26 de Julio, expresan el valor de la integración entre las estructuras del Partido, el Gobierno, las instituciones, los colectivos laborales y las comunidades.

Las Tunas arriba al Día de la Rebeldía Nacional con realizaciones que honran el legado del Moncada y ratifican la decisión de continuar defendiendo las conquistas sociales de la Revolución.

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