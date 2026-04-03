Cuba concluyó 2025 con una población estimada de 9 434 593 habitantes, 313 414 menos que un año antes, como resultado de la combinación de un crecimiento natural negativo y un saldo migratorio que continúa siendo el principal factor de la disminución demográfica del país.

Los datos fueron presentados durante una conferencia de prensa por el vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), Juan Carlos Alfonso Fraga, quien explicó que la migración sigue siendo el componente de mayor peso en la reducción de la población cubana, una tendencia que el país registra desde 2021. El saldo migratorio total de 2025 fue de -245 264 personas.

Durante el pasado año nacieron 68 064 personas y fallecieron 136 214, por lo que las defunciones superaron en más del doble a los nacimientos. Como resultado, el crecimiento natural fue negativo en 68 150 habitantes.

Las estadísticas muestran que por cada 1 000 habitantes nacieron 7,1 personas y fallecieron 14,2, lo que confirma una disminución de la población incluso sin tener en cuenta el impacto del saldo migratorio.

En materia de fecundidad, Cuba registró por segundo año consecutivo una tasa global de 1,29 hijos por mujer, la más baja de toda la serie histórica iniciada en 1958. La tasa bruta de reproducción se ubicó en 0,62 hijas por mujer, por debajo del nivel necesario para garantizar el reemplazo generacional.

El envejecimiento poblacional también continuó en ascenso. Las personas de 60 años y más suman 2 519 823, lo que representa el 26,7 por ciento de la población total, mientras la edad media del país alcanzó los 45 años. Villa Clara es la provincia más envejecida del país.

La población en edad laboral ascendió a 5 606 541 personas, lo que representa una disminución de 1 259 894 con respecto a hace cinco años.

Según explicó Alfonso Fraga, el decrecimiento demográfico se extiende a todo el territorio nacional, ya que las 15 provincias y el municipio especial registran reducción de habitantes, aunque con diferencias entre los distintos territorios.

La mortalidad infantil en 2025 fue de 9,9 por cada 1 000 nacidos vivos.

En cuanto a la distribución territorial, el 74,7 por ciento de la población vive en ciudades, con 7 044 773 habitantes, mientras que 2 389 820 personas residen en zonas rurales. El grado de urbanización descendió con respecto a 2024, cuando alcanzó el 75,1 por ciento.

Tomado de Cubadebate

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