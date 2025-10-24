Durante la primera fase de la tregua en Gaza, iniciada el 10 de octubre del pasado año, el Ejército israelí asesinó a 449 palestinos e hirió a mil 246 más en el territorio, denunció hoy una fuente oficial.

La Oficina de Prensa del Gobierno en Gaza detalló en un comunicado que las tropas israelíes arrestaron de forma ilegal a medio centenar de ciudadanos desde entonces hasta el 15 de enero.

Los datos fueron publicados a raíz del anuncio sobre el inicio de la segunda fase, que incluye la creación de un comité de tecnócratas palestinos, encargado de dirigir el enclave.

Según la Oficina, los militares israelíes cometieron mil 244 violaciones durante esos 95 días.

La ocupación continuó cometiendo graves y sistemáticas infracciones del acuerdo, lo cual constituye una clara violación del derecho internacional humanitario y un menoscabo deliberado de la esencia del alto el fuego, recalcó.

Precisó que tales violaciones incluían 402 incidentes de tiroteos directos contra civiles, 66 incursiones de vehículos castrenses en zonas residenciales y 581 ataques y bombardeos.

Explicó que durante ese lapso solo ingresaron a Gaza 24 mil 611 camiones cargados con ayuda, apenas 43 por ciento de los 57 mil que debían entrar como parte del compromiso alcanzado.

Según el acuerdo para detener la guerra, tenían que entrada al territorio 600 vehículos diarios, pero la media solo alcanzó 269, apuntó.

El organismo señaló que esa situación provocó una grave escasez de alimentos, medicinas, agua potable y combustible, lo cual, as su vez, profundizó la crisis humanitaria.

“Incluso los alimentos que la ocupación (Israel) permite ingresar son en su mayoría alimentos de bajo valor nutricional” como parte de una “deliberada política de ingeniería de hambruna y sed”, denunció.

