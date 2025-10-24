El Comité Nobel se pronunció sobre el gesto de la opositora venezolana María Corina Machado, que afirmó haberle entregado al presidente de EE.UU., Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, que había recibido el año pasado.

En un mensaje publicado el jueves en X, la institución recordó que, aunque la medalla puede cambiar de propietario, el título de laureado no puede ser transferido.

En su publicación, el Comité señaló que hay casos en la historia en los que la medalla pasó a manos de otras personas después de la concesión del premio mediante, por ejemplo, una subasta.

«Pero hay una verdad que se mantiene. Tal como declara el Comité Nobel noruego: ‘Una vez que se anuncia un Premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros. La decisión es definitiva y se mantiene para siempre'», aclaró el Comité. El texto concluye con una aclaración inequívoca: «Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de laureado con el Premio Nobel de la Paz no».

El recordatorio del Comité se difundió después de que María Corina Machado declarara en Washington que le había entregado al presidente de EE.UU. la medalla del Premio Nobel de la Paz. La entrega se realizó durante el encuentro que sostuvieron ambos en la Casa Blanca el jueves, donde compartieron un almuerzo privado, en el que también participó el secretario de Estado, Marco Rubio, y del que fueron excluidos los medios de comunicación.

Posteriormente, Donald Trump confirmó el encuentro y el gesto de Machado. «Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela», escribió el mandatario en Truth Social. «María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!», añadió.

Agresión de EE.UU. y secuestro de Maduro

EE.UU. lanzó una agresión militar masiva en territorio venezolano, el pasado 3 de enero.

Caracas calificó las acciones de Washington como una «gravísima agresión militar» y advirtió que el objetivo de los ataques «no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela».

El mandatario venezolano y la primera dama fueron trasladados al país norteamericano y actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

Maduro se declaró inocente en su primera audiencia ante la Justicia de EE.UU., en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde fue acusado de narcoterrorismo.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró como presidenta encargada del país suramericano el 5 de enero.

Muchos países del mundo, entre ellos Rusia, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. Moscú repudió el ataque y señaló que Venezuela debe tener el derecho de decidir su destino sin ningún tipo de intervención desde el exterior.

Tomado de Cuba Sí